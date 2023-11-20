Права человека

Жительнице Ингушетии восстановили трудовые права после вмешательства УПЧ по региону

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Аппарат уполномоченного по правам человека в регионе добился восстановления трудовых прав 42-летней местной жительницы, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.

«С 2018 года заявительница работала в сельскохозяйственном предприятии по производству яблок. Во время сбора урожая упала с высоты и получила травму. В ИРКБ женщине диагностировали перелом, но акт о производственной травме не был составлен. Руководители предприятия заверили ее, что будут оплачивать лечение. Но после с ней перестали общаться», — рассказал собеседник.

По его словам, женщина одна воспитывает троих детей. Тратит последние средства со своего дохода на лечение. Заявительница попросила оказать содействие в защите трудовых прав, а именно в получении всех выплат, связанных с производственной травмой.

По результатам совместной работы аппарата УПЧ по региону и Государственной инспекции труда в республике составлено заключение, согласно которому несчастный случай, произошедший с заявительницей, квалифицирован как связанный с производством.

Отмечается, что на основании заключения государственного инспектора труда работодателем оформлен акт о несчастном случае на производстве формы Н-1, экземпляр выдан заявительнице под роспись для получения соответствующих социальных выплат.

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