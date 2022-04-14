Жителя Ингушетии уличили в незаконном получении пособия по безработице

«Установлено, что подсудимый в 2020 году, получая пособие по безработице, являлся трудоустроенным в одном из государственных бюджетных учреждений в Сунже. Таким образом, злоумышленник, предоставив ложные сведения в Центр занятости населения, незаконно в течение нескольких месяцев получил пособие по безработице на общую сумму более 32 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Прокуратура города направила материалы проверки в органы дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

По результатам их рассмотрения в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).