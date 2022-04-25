Жителям Ингушетии предложили жаловаться на общественный транспорт по «горячей линии»

«В праздничные дни особенно важно иметь информацию из первых уст. Поэтому мы предлагаем жителям сообщать обо всех нарушениях, которые они заметят во время поездок», — сказал собеседник.

По его словам, кроме проблемы, с которой столкнулся человек, необходимо сообщить дату и время поездки, маршрут и госномер автобуса. Вся информация от жителей будет заноситься в специальный журнал.

Звонки будут приниматься с 8:00 до 22:00 мск по телефону: 8 (967) 499 91 91.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в период празднования мусульманского праздника Ид Аль-Фитр (Мархаж), с 1 по 4 мая, в республике продлят работу общественного транспорта до 22:00 мск.

Вся подробная информация о рейсах размещена на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития республики.