Транспорт

Жителям Ингушетии предложили жаловаться на общественный транспорт по «горячей линии»

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В Ингушетии в период празднования Ид аль-Фитр заработает «Горячая линия» по работе общественного транспорта, куда можно будет пожаловаться на любые нарушения, сообщили газете «Ингушетия» в Министерстве промышленности и цифрового развития республики.

«В праздничные дни особенно важно иметь информацию из первых уст. Поэтому мы предлагаем жителям сообщать обо всех нарушениях, которые они заметят во время поездок», — сказал собеседник.

По его словам, кроме проблемы, с которой столкнулся человек, необходимо сообщить дату и время поездки, маршрут и госномер автобуса. Вся информация от жителей будет заноситься в специальный журнал.

Звонки будут приниматься с 8:00 до 22:00 мск по телефону: 8 (967) 499 91 91.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в период празднования мусульманского праздника Ид Аль-Фитр (Мархаж), с 1 по 4 мая, в республике продлят работу общественного транспорта до 22:00 мск.

Вся подробная информация о рейсах размещена на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития республики.

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