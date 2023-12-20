Памятный день
31 год назад впервые прозвучали позывные ГТРК «Ингушетия»
20 декабря 1992 года впервые прозвучали позывные Государственной телерадиокомпании «Ингушетия». Это был действительно памятный день, хотя было не до радости, учитывая события в Пригородном районе и городе Владикавказе.
Немного истории
Когда вспоминаешь, кажется, что главнее события в тот день в мире не могло быть, особенно для тех, кто связал свою жизнь с ингушским телевидением.
По сегодняшним меркам, тогдашнюю ГТРК «Ингушетия» нельзя сравнивать, наверное, даже с кабельным телевидением. Вещание шло на Назрань и близлежащие населенные пункты. Но подвальное помещение Назрановского районного суда на Московской, 33, где и располагалась студия, навсегда оставило «зарубку» в сердцах первых телевизионщиков.
Память невольно возвращает в те дни. Вспоминаешь и цензора, который «рубил» твои тексты, особенно то, что касалось осетино-ингушского конфликта, и споры молодых, «рвущихся в бой» с более опытными старшими коллегами, тесную и холодную «монтажку» в хвосте специального автобуса, из которого и выдавался эфир. Вспоминаешь военные машины связи — «баллады», в которых располагались радиостудия, тесные кабинеты, монтажные столы, и как в трехлитровом стеклянном баллоне готовили чай с помощью кипятильника.
Действительность была такова, что телевидение «делала» горстка профессионалов и группа далеких от этого сложного дела молодых людей. Но в них была такая энергия, такое желание пробить брешь в информационной блокаде, в которой оказалась только что созданная Ингушская Республика, что этому порыву позавидовали бы мэтры тележурналистики.
С благодарностью надо отметить, что коллеги из ряда регионов России внесли свою лепту в рождение новой телекомпании. Привезли и установили, пусть и старое, телевизионное оборудование. Несмотря на напряженную обстановку в республике и вокруг нее, первое время ингушских ребят учили специалисты из Ставрополя, Астрахани, Ростова-на-Дону.
День сегодняшний
Телевидение Ингушетии активно развивалось, а в 1999 году было построено собственное здание в городе Назрани. Успешно развивалась и техническая база — неотъемлемая часть творческого процесса журналистов. В марте 2018 года в филиале ВГТРК ГТРК «Ингушетия» прошла торжественная церемония перехода с аналогового на цифровое вещание.
Как рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора ГТРК Магомед Марзиев, сегодня ежедневно совершается 11-12 выездов съемочных групп, помимо записей в студии. Телевизионщики пытаются охватить все сферы, особенно корреспонденты информационного отдела. Для оперативного реагирования на события для них только в этом году закуплено два легковых автомобиля и микроавтобус. С техникой тоже нет никаких проблем. Две новые видеокамеры ТВ в текущем году подарил депутат Госдумы от республики Бекхан Барахоев.
Напомним, первым руководителем телерадиокомпании был назначен журналист и историк Башир Чахкиев. ГТРК в разное время возглавляли Тамара Мальсагова, Куреш Агасиев, Султан Шадиев, Магомед Барахоев, Суламбек Котиев, с 2010 года ее директор — Берс Евлоев.
«Мы сегодня меньше делаем студийных передач, постепенно уходим от этого формата, — рассказал «Ингушетии» Берс Евлоев. — Живые передачи с выездом на место лучше воспринимаются зрителем. Помимо того, что мы сохранили такие актуальные программы, как «С телекамерой по республике», «Ситуация» и другие, появились новые проекты: «Этапы большого пути», «Ритмы времени» о социально-экономическом развитии региона и внедрении цифровых технологий, популярна детская передача «Продленка», актуальной темой остается сельское хозяйство. Есть у нас и социальный проект «Белхий» (сразу понятно, о чем идет речь). Это напоминание о наших обычаях и традициях, о том, как односельчане приходили на помощь тому, кто в ней нуждался, и этот коллективный труд был уникальным явлением. Также людям (не только старшего поколения, но и молодежи) нравится программа «Вай къоаной» («Наши старейшины»).
— Берс, молодежь идет на ГТРК?
— Сегодня я с удовлетворением могу отметить, что более 60% коллектива составляет молодежь, особенно технические специальности, и это очень приятно, особенно, когда юноши и девушки приходят со своими проектами.
— Твои пожелания коллегам.
— Как всегда: быть постоянно в поиске, творческих успехов и благодарного зрителя.
Еще немного истории
ГТРК «Ингушетия» хотя и начала вещание только в декабре, была образована 13 августа 1992 года приказом министра печати и информации России.
В 1990-е годы прошлого века, несмотря на сложные условия, ежедневно в эфир выходили программы, информационные выпуски о жизни молодой республики. О ситуации, которая складывалась в Ингушетии в условиях чрезвычайного положения, после «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года, когда регион принял десятки тысяч вынужденных переселенцев из Пригородного района и города Владикавказа. А затем (в 1994-1995 годах) и сотни тысяч беженцев из Чечни.
В прошлом году, отмечая 30-летие, в ГТРК открыли Музей телевидения и радио с экспозицией оборудования, технического оснащения со времен основания компании.
Побывавший в гостях у телевизионщиков Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил: «Мы все помним, в каких непростых условиях начинало свою деятельность республиканское телевидение, какой сложный и славный путь профессионального развития оно прошло до наших дней. Обо всех этапах нашей возрожденной государственности, с первых лет и до настоящего времени, телерадиокомпания рассказывала оперативно и на качественном уровне. Весть о начале деятельности телевидения Ингушетии стала праздником для всех ингушей, живших тогда в родном краю и находившихся далеко за его пределами. Это был исторический знак, говорящий об устремленности молодой республики в будущее и процессе небывалых перемен, большой созидательной работы на ее территории».
Сотрудники газеты «Ингушетия» поздравляют коллег с 31-летием вещания. Удачи вам и профессиональных успехов!