Немного истории

Когда вспоминаешь, кажется, что главнее события в тот день в мире не могло быть, особенно для тех, кто связал свою жизнь с ингушским телевидением.

По сегодняшним меркам, тогдашнюю ГТРК «Ингушетия» нельзя сравнивать, наверное, даже с кабельным телевидением. Вещание шло на Назрань и близлежащие населенные пункты. Но подвальное помещение Назрановского районного суда на Московской, 33, где и располагалась студия, навсегда оставило «зарубку» в сердцах первых телевизионщиков.

Память невольно возвращает в те дни. Вспоминаешь и цензора, который «рубил» твои тексты, особенно то, что касалось осетино-ингушского конфликта, и споры молодых, «рвущихся в бой» с более опытными старшими коллегами, тесную и холодную «монтажку» в хвосте специального автобуса, из которого и выдавался эфир. Вспоминаешь военные машины связи — «баллады», в которых располагались радиостудия, тесные кабинеты, монтажные столы, и как в трехлитровом стеклянном баллоне готовили чай с помощью кипятильника.

Действительность была такова, что телевидение «делала» горстка профессионалов и группа далеких от этого сложного дела молодых людей. Но в них была такая энергия, такое желание пробить брешь в информационной блокаде, в которой оказалась только что созданная Ингушская Республика, что этому порыву позавидовали бы мэтры тележурналистики.

С благодарностью надо отметить, что коллеги из ряда регионов России внесли свою лепту в рождение новой телекомпании. Привезли и установили, пусть и старое, телевизионное оборудование. Несмотря на напряженную обстановку в республике и вокруг нее, первое время ингушских ребят учили специалисты из Ставрополя, Астрахани, Ростова-на-Дону.

День сегодняшний

Телевидение Ингушетии активно развивалось, а в 1999 году было построено собственное здание в городе Назрани. Успешно развивалась и техническая база — неотъемлемая часть творческого процесса журналистов. В марте 2018 года в филиале ВГТРК ГТРК «Ингушетия» прошла торжественная церемония перехода с аналогового на цифровое вещание.

Как рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора ГТРК Магомед Марзиев, сегодня ежедневно совершается 11-12 выездов съемочных групп, помимо записей в студии. Телевизионщики пытаются охватить все сферы, особенно корреспонденты информационного отдела. Для оперативного реагирования на события для них только в этом году закуплено два легковых автомобиля и микроавтобус. С техникой тоже нет никаких проблем. Две новые видеокамеры ТВ в текущем году подарил депутат Госдумы от республики Бекхан Барахоев.

Напомним, первым руководителем телерадиокомпании был назначен журналист и историк Башир Чахкиев. ГТРК в разное время возглавляли Тамара Мальсагова, Куреш Агасиев, Султан Шадиев, Магомед Барахоев, Суламбек Котиев, с 2010 года ее директор — Берс Евлоев.

«Мы сегодня меньше делаем студийных передач, постепенно уходим от этого формата, — рассказал «Ингушетии» Берс Евлоев. — Живые передачи с выездом на место лучше воспринимаются зрителем. Помимо того, что мы сохранили такие актуальные программы, как «С телекамерой по республике», «Ситуация» и другие, появились новые проекты: «Этапы большого пути», «Ритмы времени» о социально-экономическом развитии региона и внедрении цифровых технологий, популярна детская передача «Продленка», актуальной темой остается сельское хозяйство. Есть у нас и социальный проект «Белхий» (сразу понятно, о чем идет речь). Это напоминание о наших обычаях и традициях, о том, как односельчане приходили на помощь тому, кто в ней нуждался, и этот коллективный труд был уникальным явлением. Также людям (не только старшего поколения, но и молодежи) нравится программа «Вай къоаной» («Наши старейшины»).

— Берс, молодежь идет на ГТРК?

— Сегодня я с удовлетворением могу отметить, что более 60% коллектива составляет молодежь, особенно технические специальности, и это очень приятно, особенно, когда юноши и девушки приходят со своими проектами.

— Твои пожелания коллегам.

— Как всегда: быть постоянно в поиске, творческих успехов и благодарного зрителя.

Еще немного истории

ГТРК «Ингушетия» хотя и начала вещание только в декабре, была образована 13 августа 1992 года приказом министра печати и информации России.

В 1990-е годы прошлого века, несмотря на сложные условия, ежедневно в эфир выходили программы, информационные выпуски о жизни молодой республики. О ситуации, которая складывалась в Ингушетии в условиях чрезвычайного положения, после «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года, когда регион принял десятки тысяч вынужденных переселенцев из Пригородного района и города Владикавказа. А затем (в 1994-1995 годах) и сотни тысяч беженцев из Чечни.

В прошлом году, отмечая 30-летие, в ГТРК открыли Музей телевидения и радио с экспозицией оборудования, технического оснащения со времен основания компании.

Побывавший в гостях у телевизионщиков Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил: «Мы все помним, в каких непростых условиях начинало свою деятельность республиканское телевидение, какой сложный и славный путь профессионального развития оно прошло до наших дней. Обо всех этапах нашей возрожденной государственности, с первых лет и до настоящего времени, телерадиокомпания рассказывала оперативно и на качественном уровне. Весть о начале деятельности телевидения Ингушетии стала праздником для всех ингушей, живших тогда в родном краю и находившихся далеко за его пределами. Это был исторический знак, говорящий об устремленности молодой республики в будущее и процессе небывалых перемен, большой созидательной работы на ее территории».

Сотрудники газеты «Ингушетия» поздравляют коллег с 31-летием вещания. Удачи вам и профессиональных успехов!