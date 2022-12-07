Здесь в числе первых работников трудился наш герой слесарем по ремонту оборудования, был одно время слесарем нестандартного оборудования, работал мастером, некоторое время — председателем заводского комитета профсоюзов. За хорошие показатели и добросовестное отношение к работе несколько лет являлся отличником социалистических соревнований, удостоен Знаком победителя соцсоревнований, является ударником Х и XI пятилеток, награждён юбилейными медалями и многочисленными грамотами и благодарностями.

Абукар Османович Ханакиев родился 14 января 1937 года в селении Насыр-Корт Назрановского района ЧИАССР. Отсюда четырёхлетнего Абукара депортировали в феврале 1944 года вместе со всем ингушским народом в Казахстан. С этого события и идут воспоминания Абукара Османовича, бывшего работника завода «Электроинструмент», уважаемого и почитаемого в ингушском обществе старейшины, человека, долгие годы возглавляющего традиционное религиозное объединение в Насыр-Корте.

«Казалось, что дорога по железным рельсам бесконечная, — рассказывает он. — До сих пор слышу стук колёс, навевающий грусть и тоску. Дорога была тяжёлой, везли нас в товарняках всех вместе — женщин, мужчин, детей, стариков, здоровых и немощных — без каких-либо условий более десяти дней. Привезли в Казахстан, в Кустанайскую область. Развезли и расселили у местных жителей, но на всех депортированных жилья не хватало, так наша большая семья, численностью в одиннадцать человек, стала жить в землянке в селении Платовка Пешковского района.

Слова местного священнослужителя, попа, который пришёл к нам в первые дни проживания на чужбине, настолько сильно врезались в мою память, что я запомнил их на всю жизнь. Мой отец был образованным человеком, выучился в своё время на муллу, владел арабским языком и письменностью. Местный священнослужитель представился дедом Гордеем. «Я местный поп, — сказал он, — а ты мулла. К нам прислушиваются люди. Вас привезли сюда, и вам по любому надо обживаться. Домой вы вернётесь не скоро. Поэтому обустраивайтесь, стройте, ремонтируйте жильё, обзаводитесь хозяйством, живностью и обязательно выходите на работу. Когда придёт время возвращаться на родину, а оно обязательно придёт, то будет с чем ехать домой».

Эти слова оказались пророческими. Что мы вернёмся, депортированные никогда не сомневались, потому и обустраиваться тоже не спешили, наивно верили, что вот-вот в Кремле одумаются, что допущена трагическая ошибка и людей вернут на свои места. Но жизнь преподнесла нам испытания на долгие тринадцать лет...

Вскоре многие ингуши стали выходить на работу. Вышли и мои родители: отец стал работать в колхозе пастухом, а мама трудилась на колхозном поле. Жили мы тяжело. С трудом добывали нам на пропитание. Нас было два брата и сестра, потом в Казахстане родились ещё три сестры. Школа в селе была только для начальных классов. В старшие классы приходилось ходить пешком в соседнее село Курск. Это в жару и холод, в дождь и буран. Одеться и обуться было не во что, порой одна обувка носилась на всех, потому и в школу я пошёл поздно, а в шестом классе и вовсе оставил учёбу, так как надо было работать, помогать семье, родителям.

Вскоре мы переехали в Карабалыкский район, в посёлок Комсомолец. Там я пошёл в автошколу, окончил курсы шофёра, работал грузчиком, немного успел поработать и за баранкой.

В 1956 году депортированные получили право возвращаться на родину, и истосковавшиеся люди буквально потоками хлынули домой. Видимо в Кремле не ожидали такой волны, да и в родных сёлах возвращающимся были не рады. Их не ждали уже успевшие обжиться в чужих домах новые жильцы. На этой почве то тут, то там вспыхивали конфликты. Власти решили приостановить возвращение депортированных. Прямо с вокзалов и поездов их стали разворачивать, возвращать обратно на места бывшего поселения. Так случилось и с нами. Вещи мы уже успели багажом отправить на родину, а самих нас развернули из Москвы обратно в Казахстан. Что нам оставалось? Опять пришлось терпеть унижения, испытания, жить то у одного родственника, то у другого, без работы, без средств на проживание. Благо, люди у нас хорошие, умеем мы сплачиваться, когда приходят тяжёлые времена.

Прошёл без малого год, и мы весной 1957 года снова отправились в путь, на родину. На этот раз не стали ехать все вместе, решили сначала подготовить основание. Поехал я с двоюродным братом, с его матерью и супругой. Захватили с собой паспорта родственников, в частности я взял паспорт отца, дяди и тёти, чтобы их прописать на родине.

И вот, 18 марта 1957 года (никогда не забываю эту дату и долгожданное событие) мы были в селении Насыр-Корт, во дворе своего отцовского дома. Но дом наш освобождать человек, который успел там уже обжиться, не спешил. Пришлось некоторое время перекантоваться в доме родственников. В первое время было очень тяжело. Не было света, газа, воды, дорог, трудно было с питанием. Но мы были дома, и это радовало.

В начале апреля на родину из Казахстана вернулись все мои родные. Вскоре удалось договориться и с Новиковым, который жил в нашем доме, и, наконец, мы стали жить в отцовском доме.

Вышли на работу в совхоз имени Ворошилова, который был создан в сёлах Насыр-Корт и Кантышево, потом его переименовали в «40 лет Октября». В совхозе не было никакой техники. Всё успели вывезти те, кто проживал здесь до нас. Приходилось работать вручную на прополке, сенокосе.

Служба в армии

— В ноябре 1957 года меня призвали в армию. Нас было 20 человек чеченцев и ингушей. Это был первый призыв восстановленной Чечено-Ингушской Республики. Из Грозного нас привезли в город Приморск Калининградской области. Мы служили на Балтийском флоте три года. Распределили нас по разным частям. Меня с тремя ингушами и пятью чеченцами направили на охрану боеприпасов, остальные проходили службу в строительном батальоне.

В первой роте, где я служил, командиром был капитан Г. Б. Ягненков, а командиром части был бывший фронтовик, подполковник Гнедаш. Мы ещё находились под немым клеймом «враги народа», и было очень приятно, когда командир части, узнав, кто мы по национальности, сказал во всеуслышание перед строем, что с ним в 1937 году в Кисловодске служили ингуши и чеченцы, и они оставили о себе в памяти самые лучшие, самые тёплые воспоминания. «Это были настоящие мужчины», — сказал он. Это, конечно же, радовало. Эти доверительные отношения командиры перенесли и на нас. Так по их милости нас троих: меня, моего друга Абаса Кузьгова и Лечи Едреева — отправили на курсы младших командиров. Так до конца службы мы были командирами отделений и роты, к тому же Ягненков поручил мне выпускать стенгазету, а это в те годы было довольно ответственное поручение.

В ноябре 1960 года я мобилизовался, а родителям командир части Колодин отправил благодарность за мою безупречную службу в армии.

После армии на новый завод

— Когда завод «Электроинструмент» только открылся в Назрани, директором был Арсамак Арсамакович Мальсагов, кристально чистый человек, глубоко порядочный, умный, образованный, бескорыстный, настоящий патриот своего народа. Лично для себя не делал ничего, а заводу он отдал всё, я бы сказал всё, что было за гранью возможного и невозможного. Благодаря ему и коллективу за короткий срок продукция завода прославилась далеко за пределами республики и страны, стала известна в 33-х государствах мира и была признана одной из лучших в своём деле.

Первые электродрели СО-455 завод выпустил в октябре 1962 года, хотя он ещё находился на стадии строительства. Первая дрель вышла с металлическим кожухом, в дальнейшем стали делать с пластмассовым кожухом, которые были более безопасны. В дальнейшем продукция стала лучше, с каждым разом она совершенствовалась, становилась мощнее и безопаснее. Завод, помимо дрелей, выпускал сваебойные машины, ручные гранаты, окрашенные ограды, работал цех строительно-отделочных машин (СОМ). Мы занимались сборкой СО-106 — эта машина, предназначенная для удаления воды с основания кровли для производства кровельных работ в строительстве в любых климатических условиях.

Желающих устроиться на завод было очень много, а кто уже работал, тот дорожил своим рабочим местом и отдавался по полной программе, стараясь уложиться в план. А вообще, это было время подъёма национального духа. Люди, вернувшиеся из 13-летней ссылки, рады были тому, что жили и трудились на родной земле, и не было нужды их подгонять.

Заводу нужны были грамотные, квалифицированные кадры. Арсамак Мальсагов отправил на курсы специализации 100 человек из молодых и способных ребят. Из них группу из 65 человек отправили в Ростов-на-Дону, под руководством Камбулата Арчакова и его заместителя Яхьи Чахкиева; а 35 человек — в город Выборг Ленинградской области, которыми руководили Башир Тимурзиев и его заместитель Азамат Мальсагов. В последующие годы все эти специалисты стали в свою очередь обучать вновь поступивших на завод работников. В числе таких наставников были Азамат Мальсагов, Камбулат Арчаков, Башир Тимурзиев, Ахмад Чапанов, Яхья Чахкиев, Ахмад Бекмурзиев, Магомед Зурабов, мастера Иса Имагожев, Идрис Цолоев, Багаудин Арсаев, Александр Щеглов, Магомед Пугоев, Иса Имагожев и т. д.

Хочется отметить заслуги и работников старшего поколения: заместителя директора Ахмада Албогачиева, начальника сбыта Ахмедхана Мартазанова, начальника снабжения Алаудина Дахкильгова, мастера строительного участка Мурада Дахкильгова, кузнеца Дауда Баракиева, главного бухгалтера Бекмурза Зазоева, плотника Багаудина Имагожева. Хочется отметить и передовиков производства Ахмеда Котиева, Якуба Сагова, Зяудина Ужахова, Магомед-Гирея Мальсагова, Ису Джандигова, Магомеда Аушева.

В конце 1965 года меня и Идриса Цолоева, которые были на специализации в Ростове, срочно отозвал завод — нужно было устанавливать новое оборудование. С того времени я с завода отлучался только во время отпуска. Проработав здесь до 1997 года, ушёл на заслуженный отдых.

Могу сказать, что это был прекрасный коллектив и сильный завод. Таких работников, такой сплоченной команды, начиная от руководителя, это в общем 1600 человек, думаю не было и не будет. Там было и уважение, и почёт, и субординация. Мы жили по всем правилам, чтили ингушские традиции, отмечали государственные праздники, жили дружно, как одна большая семья. Это были лучшие годы моей жизни".

Сегодня Абукар Ханакиев живёт в родном селении Насыр-Корт. Его супруга Коти Мартазанова; дети Лейла, Магомед и Ахмед.