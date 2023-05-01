Но старшее поколение помнит этот светлый праздник весны в советские годы — Первомай! Даже сегодня, спустя много лет, Первого мая наше поколение охватывает некое волнение, чувство солидарности трудящихся, иначе говоря — всех людей, независимо от рода занятий. В памяти безудержно всплывают светлые моменты минувших дней.

Утро 1 мая всегда начиналось с того, что жители городов, районов, трудящиеся и служащие, руководители и подчинённые всей страны выходили на демонстрацию, которая проходила по главной улице через главную площадь.

Немного из истории: вообще, этот праздник изначально был установлен в память рабочих Чикаго, которые выступили за свои права 1 мая 1886 года всеобщей забастовкой, в которой приняли участие больше 300 тысяч американских рабочих. На следующий день с крупнейшего завода в Чикаго уволили 1,5 тысячи человек. В ответ забастовка продлилась ещё на 2 дня, а 3 мая их разогнала полиция, ранив десятки человек и убив шестерых. В ответ рабочие решили отреагировать мирным шествием. Но случилась провокация. Кто-то бросил бомбу в полицейских, а те в ответ открыли огонь. Были убитые и раненые, арестованы сотни трудящихся. Четверо активистов казнены через повешение. В память о тех событиях в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Всемирным днем солидарности трудящихся. Тогда же было принято решено проводить в этот день ежегодные демонстрации.

В Стране Советов праздник приобрёл политическую окраску и с размахом был отпразднован впервые в 1917 году на волне Февральской революции. Уже с 1918 года 1 мая стал нерабочим днём. А позже в стране рабочих он стал одним из главных праздников, к которому прибавился и второй выходной — 2 мая, чтобы трудящиеся могли побыть в кругу семьи, отдохнуть на природе после зимних холодов и вообще почувствовать, что о трудящихся государство проявляет заботу.

Но историю праздника мало кто знал, его основным лозунгом стал призыв к миру и согласию, к дружбе между трудящимися села, города, страны, всего мира, и главное — это был праздник отдыха от работы и суеты.

В первый день мая была официальная часть — своего рода мирное шествие, где люди проходили с политическими лозунгами и транспарантами по главной площади, демонстрировали на плакатах свои достижения, веселились, пели песни, танцевали.

В новой России память о таком грандиозном празднике предков решили оставить, закрепив за ним безобидное название — Праздник весны и труда. Конечно же, так широко, как отмечали праздник их отцы и деды, новое поколение уже не отмечает, но с удовольствием выезжает на пикники, в гости друг к другу или отлёживаются на диване перед телевизором.

А как это было?

Первого мая все работающие граждане, независимо от чина и положения, а также студенты, в некоторых городах и районах учащиеся старших классов в обязательном порядке должны были принять участие в мирной демонстрации. Повсюду висели лозунги со словами «Мир! Труд! Май!». На главной площади из рупора приветствовали колонны шествующих людей, озвучивая название организации и приветствуя их подготовленной заранее речью с трибуны, где стояли главные лица страны, области, региона, района, города. В ответ колонна громко кричала «Ура!» или «Слава!». Обычно выкрикивала три раза, махая красными флажками, которые практически были у всех в руках.

«А Первомай всегда встречали дружно, и впереди шагал рабочий класс. Не потому, что это было нужно: звенело сердце каждого из нас! Я повторять готова многократно все лозунги из тех далеких лет, которые умчались безвозвратно, но сохранили в нас душевный свет!» — вот такие ностальгические стихи, в принципе, отражающие воспоминания современников того исторического периода, написаны поэтом Надеждой Яковлевой.

О Первомае знали в советские годы уже со школьной скамьи. Школьники учили стихи про Первое мая, читали рассказы, ходили на парад.

Мой Первомай начался в далёком 1981 году. Будучи студентами медицинского училища г. Орджоникидзе (Владикавказа), мы были в составе спортивной команды гимнасток. Все последующие годы, вплоть до конца 80-х, я была среди демонстрантов в составе организации, в которой на тот момент работала.

Домохозяйки, дети и неработающие садились у телевизора. С самого утра по двум каналам шла трансляция главного московского парада, а следом республиканского. Было интересно увидеть известных людей, услышать их комментарии, за которыми охотились журналисты, а по местному телевидению увидеть и услышать знакомых людей. Это была ещё и возможность прочувствовать атмосферу всеобщего веселья.

Да, самая главная мечта, которая в тот день была у всех, — чтобы день удался ясным, солнечным и тёплым, потому как демонстрация проходила при любой погоде, и чтобы праздник не превратился в парад зонтов, все мечтали о ясной погоде.

Что ещё? Да, явка была для всех строго обязательной. За прогулы отвечать приходилось по всей строгости. Официальная часть демонстрации начиналась с десяти утра. Но к месту сбора надо было явиться заранее, где-то в семь часов утра, пока ещё ходил общественный транспорт. Каждое учреждение, организация имела уже своё назначенное место. Каждая колонна знала, когда и за кем выдвигается на главную площадь. Чёткий порядок соблюдался во всём. Здесь же давались ценные указания, несказанные ранее. Каждому участнику вручали флажки, шарики или транспаранты, портреты вождей и т. д. После официальной части их собирали и отвозили на склад в организацию, где они лежали до следующего года.

Каждое предприятие, учреждение старалось выделиться в колонне или общим цветом одежды, шарами или лентами из бумаги и т. д. Особенно выделялись спортсмены, которые всегда были одеты в одинаковые костюмы и исполняли разного рода упражнения.

На парад приходили группы с гитарами и гармошками. Они шли, играли, пели, и к ним присоединялись остальные. А между рядами бегали фотографы, которые в этот день занимались бизнесом, который был чужд идеям развитого социализма. Но их приветствовали все, потому как очень хотелось запечатлеть себя с друзьями на большом празднике, ведь эпоха смартфонов и цифровых фотоаппаратов была ещё немыслима.

А после парада веселье продолжалось дома за чаепитием, и на следующий день, кто как умел и как позволяла ситуация.

В общем, нам было светло и радостно, а впереди была весна, время пробуждения!