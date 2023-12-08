Сейчас деятельностью этого учреждения охвачено более 1,3 тыс. человек. С помощью центра студенты и выпускники, граждане, потерявшие работу, получили возможность бесплатно повысить квалификацию или пройти обучение, начиная с самых азов.

«У потенциальных работодателей появится возможность сделать запрос на обучение и переподготовку своих работников, в том числе по цифровым компетенциям и IT-технологиям», — подчеркнул Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя республики, система образования Ингушетии активно развивается благодаря поддержке руководства страны, правительства РФ, профильного федерального министерства.

Центр опережающей профессиональной подготовки — это площадка-агрегатор образовательных ресурсов региона. ЦОПП дает возможность создать программы, учитывающие запросы предприятий на обучение сотрудников и построение индивидуальных траекторий их профессионального роста. Здесь могут повысить квалификацию и пройти профессиональную подготовку люди всех возрастов. Для них созданы специальные программы.

«Центр обеспечивает не только высококачественное образование, но и дает возможности для практического применения полученных знаний. Благодаря этому ЦОПП стал важным звеном в системе подготовки кадров для удовлетворения потребностей экономики региона и способствует его устойчивому развитию», — отметил руководитель ЦОПП республики Юнус Ахильгов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, предназначенным для получения профессионального образования по востребованным на рынке труда и перспективным специальностям, повышения квалификации специалистов и совершенствования различных навыков, открылось в рамках реализации национального проекта «Образование».

Отмечается, что ЦОПП, как платформа для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения и повышения квалификации граждан всех возрастных категорий, стал надежным партнером для всех, кто стремится к профессиональному росту и развитию. ЦОПП принимает участие в федеральных и региональных проектах, таких как «Билет в будущее», «Содействие занятости», «Первая профессия».

Как информировали представители центра в Назрани, с сентября нынешнего года в учреждении проведены профориентационные мероприятия с охватом более 1 тыс. человек, разработано 14 программ обучения и проконсультировано более 20 человек по вопросам построения индивидуальной траектории обучения.

«Мы постарались организовать комфортное и высокотехнологичное пространство. Уверен, что центр поможет в формировании компетенций будущего, а также в развитии приоритетных для региона профессий и специальностей», — заверил представитель ЦООП в Назрани.

Напомним, к 2024 году число таких центров по всей России достигнет 100, 16 из них будут иметь отраслевую направленность. К настоящему времени обучение в ЦОПП прошли более 2,5 млн человек.