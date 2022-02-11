Бортмеханик проводит техническое обслуживание самолетов, вертолетов, а также других воздушных судов. Именно от него зависит, как полетит воздушное судно. При этом сам же бортмеханик работает в составе летного экипажа. Огромная ответственность. Осознанно избрал этот путь и наш земляк Умарбек Дзауров.

Умарбек Османович Дзауров родился 26 июня 1953 года в семье Османа Дзаурова и Цаэш Зязиковой. Отец работал в сельском хозяйстве, мама была домохозяйкой. В семье было 4 сына и 2 дочери. Родители дали детям хорошее воспитание и образование.

Старшая сестра Тамара работала заместителем заведующего отдела горкома партии в ЧИАССР, после образования Ингушской Республики работала в правительстве заведующей орготделом. Вторая сестра Марем работала в управлении образования Республики Ингушетия. Старший брат Тухан после окончания Ярославского технологического института жил и работал в Иркутске; брат Мухарбек был депутатом Народного собрания Ингушетии, младший брат Атарбек некоторое время руководил агентством воздушных сообщений «Альким» при аэропорте «Магас». Умарбек посвятил свою жизнь летному делу.

Детство и юность

Школу Умарбек Дзауров окончил в селении Кантышево. С детства мечтал он быть летчиком. Учился хорошо, особенно легко давались математика, физика. Поначалу в семье не поддержали его выбор. Но после окончания службы в рядах Советской армии Умарбек снова вернулся к своей цели, получил одобрение родителей и отправился в летное училище в Ростове-на-Дону.

Шёл год 1974-й. Во время прохождения медицинской комиссии для поступления в летное училище ему отказали из-за травмы, полученной в детстве. И Умарбек поступил в Троицкое авиационное техническое училище в Челябинской области. Учился успешно, очень много читал художественной и специализированной литературы. Так пролетели 4 года. В 1977 году он окончил училище с красным дипломом по специальности «техническая эксплуатация самолетов и авиадвигателей», получил квалификацию «техник-механик». Как отличник учебы получил право «свободного распределения» и выбрал себе место работы в аэропорту г. Грозного. Знания, полученные в училище, конечно, помогли в жизни.

В Грозненском аэропорту он начинал свою работу в должности авиамеханика. Позже окончил Школу высшей летной подготовки СЭВ (Стран экономической взаимопомощи).

В то время в аэропорту Грозного вместе со всеми из ингушей работали Гайсанов Назир, Яндиев Хамит, Хашагульгов Магомед, Дарсигов Аслан. Гайсанов был из числа первых летчиков, севших за штурвал самолета после возвращения из депортации. Яндиев Хамит был прекрасным пилотом, серьезным человеком и хорошим командиром. Дарсигов Аслан — талантливый летчик, с особой заботой брал шефство над начинающими летчиками. Хорошей коллегой и добрым другом была Людмила Хаматханова, работавшая кассиром, и другие. Дружба поддерживала всех. В аэропорту работали представители разных национальностей.

Работа ладилась в руках Умарбека. В первое время летал он на малых самолетах Ан-2, их было 43 единицы в аэропорту, позже на АН-24. Временами, бывало, вылетали они в Среднюю Азию, Туркмению помогали во время обработки полей.

Профессия бортмеханика — это одна из немногих, где невозможно построить карьеру без соответствующего образования и глубоких знаний. Бортмеханик обеспечивает контроль и управление различными системами летательного корабля, а также выполняет ряд обязательств при выполнении предполетной подготовки экипажа, устраняет возникшие в полете и доступные для устранения неисправности авиационной техники. Карьерный рост Умарбека был успешным. В 1978 году он был назначен авиатехником-бригадиром, через два года, в 1980-м, ему присваивается пятый разряд авиатехника. Неоднократно в небе Умарбек проявлял профессионализм и знание тонкостей работы.

В 1983 году он был переведён на должность бортмеханика самолета Ту-134. Во время полета, как правило, экипаж самолета состоял из штурмана, двух пилотов и бортмеханика. На Ту-134 Умарбек начинал летать бортмехаником с летчиком Самсоновым Юрием Андреевичем. «Это был очень образованный и интеллигентный человек», — вспоминает его с благодарностью Умарбек.

В эти же годы поступил он в Грозненский государственный нефтяной институт имени М. Д. Миллионщикова по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» и окончил его в 1990 году, получив квалификацию «инженер-механик». Учиться Умарбеку нравилось всегда. Дополняя полученные знания опытом работы, он стал глубоко знающим и уважаемым специалистом в летном деле.

Позже, окончив Ульяновскую школу, Умарбек стал инструктором бортмехаников. В 1992 году он был уже бортмехаником-инструктором самолетов Ту-134. В аэропорту Грозного было в то время 7 самолетов Ту-134.

17 лет летал Умарбек на самолетах. Помнит всех. На фотографии к статье — экипаж, который долго летал в таком составе: Самсонов Юрий (командир), Данилов Виктор (штурман), Винницкий Владимир (второй пилот) и Дзауров Умарбек (бортмеханик).

Да, конечно, бывали и экстренные случаи. Как-то из-за неопытности стажера-пилота в Уфе во время посадки ударили «носом» самолета и передние колеса отлетели. Чудом удалось удержаться. Или другой случай: во время полета из Уренгоя в какой-то момент повалил дым из кабины. Все стало заволакивать, а лететь ещё 1000 км над тундрой. Нужно было что-то делать. Не зная, какой прибор горит, тем не менее, Умарбек сумел вычислить и отключить аварийный доплеровский измеритель скорости и сноса. Это бортовое радиолокационное устройство, предназначенное для автоматического непрерывного измерения и индикации составляющих вектора скорости, модуля путевой скорости, угла сноса и координат летательного аппарата, автономно или в комплексе с навигационным оборудованием.

На протяжении работы в должности бортмеханика уверенность Умарбеку давали прочные знания своей специализации и разных вопросов авиации. Устройство двигателей, топливных систем и других механизмов, электротехника, аэродинамика, техника пожарной безопасности на воздушном судне, методы выявления неисправностей устройств, система связи и сигнализации и многое другое было ему знакомо.

Работу свою Умарбек знал хорошо. Его отношение к работе отличалось четким исполнением своих обязанностей, на которые не влияли такие факторы, как престижность, перспективы карьерного роста и высокий уровень заработной платы. Он не отчаивался, осознавая высокий уровень ответственности, неминуемые стрессы и физические перегрузки.

Вскоре наступило тревожное время. Со сменой власти в Чеченской Республике пришлось не просто. И все же, как обычно бывает, бортмехаников, имеющих большой опыт и широкий кругозор, направляют на сложные и ответственные маршруты. Он бывал в составе экипажа международных полетов. Некоторое время Умарбек работал на самолете, который перевозил Джохара Дудаева. Командиром отряда был Рамзан Алиев, вторым пилотом — Исламов Саид. Отношение к Умарбеку было хорошее, а он в свою очередь отстаивал права своих подчиненных.

Запомнился конец октября 1992 года. Вместе с летчиком Магомедом Хашагульговым возвращались они из ночного рейса из Алма-Аты, когда вдруг услышали тревожное сообщение о том, что в результате военных событий тысячи соотечественников из Пригородного района и города Владикавказа остались без крова, потеряли родных, есть погибшие.

Наутро они сразу приехали в Ингушетию и обратились к генералу Цечоеву М. С., который прибыл незадолго до этого на родину и в первые дни этих событий в Ингушетии был военным комендантом. Сказали о своей готовности вложить долю участия для помощи и стабилизации ситуации.

Работу в аэропорту Грозного Умарбек продолжал и в 1993 году. В феврале ему присваивается первый класс бортмеханика, в марте он становится старшим бортмехаником-инструктором, в мае — старшим бортмехаником дирекции летных операций. Вся материальная часть работы самолетов, вся работа электроники, двигателей лежала на нём. Он готовил к полету стажеров-бортмехаников. Как инструктор, он нёс ответственность за качество работы стажера. Он старался передать знания и опыт начинающим. Умарбек экзаменовал, контролировал инженерную подготовку всего состава. Его уважали на работе коллеги и друзья за глубокие знания и благородный характер.

В аэропорту «Магас» Республики Ингушетия

С открытием в Ингушетии своего аэропорта, Умарбек принимает решение перейти в аэропорт Ингушетии. Аэропорт надо было делать. Директор Хашагульгов Магомед, главный инженер Умарбек Дзауров, Дзейтов Тимербулат работали в аэропорту с первого дня. Вскоре заместителем директора был назначен Аслан Дарсигов.

«Хашагульгов Магомед был летчиком от Бога, всем телом чувствовал он самолет. Дарсигов Аслан — честнейший человек. Законник. Ни на шаг не отступал от закона и другим не позволял. Ни чины, ни дружба не могли его заставить отступиться от этой линии», — вспоминает Умарбек.

Вскоре в аэропорту Умарбек был назначен заместителем, а затем и директором коммерческой службы. Позже уехал в Москву и стал директором ООО «Агентство воздушных сообщений «Альким».

В 2001 году Умарбек Дзауров был назначен генеральным директором аэропорта «Магас». Он всегда повышал знания и квалификацию. В эти годы он учится в Московском социальном институте и в 2003-м получает диплом по специальности «менеджмент».

Это были непростые годы. Осознавая важность открытия в республике аэропорта, все работали, несмотря на многие сложности, невысокую зарплату. Хорошее содействие в работе оказывало Ростовское авиационное управление. Мержоева Зоя, работавшая на автовокзале, провела неоценимую работу в формировании документации аэропорта. Авиационных специалистов было мало. Обычно их растят годами. Приходилось приглашать специалистов. Им давали жилье, и специалисты приезжали, работали с ними рядом. Руководителем аэропорта Ингушетии Умарбек Дзауров работал до 2007 года.

Позже занимал различные должности: был советником Президента РИ в 2007-2008 гг. по вопросам промышленности и нефтяной промышленности; заместителем директора ГУП «Аэропорт «Лийг». Умарбек Дзауров прекрасно владеет знаниями в области авиации. Его очень интересно слушать. На любой вопрос из этой сферы у него конкретные ответы и масса примеров.

Награды

Об отношении Умарбека Дзаурова к труду мы можем судить по его наградам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1981 года он был награжден медалью «За трудовую доблесть». Как известно, медаль эта являлась одной из первых, учреждённых в СССР, которой награждали за самоотверженный труд, за эффективное использование техники и освоение прогрессивной технологии.

Вскоре он был удостоен нагрудного знака отличия «За безаварийный налет часов». Нагрудный знак отличия вручается пилотам, штурманам, бортмеханикам, соблюдающим требования воздушного законодательства Российской Федерации и не допустившим авиационных происшествий или инцидентов. За плечами к тому времени Умарбека было 5 тысяч часов безаварийного налета.

В копилке его наград — юбилейные медали «75 лет гражданской авиации», «125 лет российской авиации», «100 лет профсоюзам России» и другие. Дорогой для него является высшая награда Республики Ингушетия — орден «За заслуги».

Семья

Главное в жизни любого человека — это семья и работа. Жизнь человека состоялась, если он идет на работу с удовольствием и с таким же настроением возвращается домой. Умарбек создал семью со Светланой Магомедовной Паровой, которая создала в доме прекрасную атмосферу домашнего уюта, в советские годы работала в Чечено-Ингушском государственном университете на кафедре иностранных языков. Позже посвятила себя семье. Сын Тимур Дзауров окончил Государственный институт международных отношений, знает в совершенстве ингушский, русский, английский и норвежский языки. Живет и работает в Москве в Сбербанке России.

Знания, целеустремленность, добрый юмор и благородство были верными спутниками Умарбека Дзаурова по жизни. Вместе с летным делом и своей специализацией он, как творческий человек, интересовался созидательными процессами в области строительства. В различных городах внимал тонкости искусства работы с различными технологиями и материалами для строительной индустрии. Но времени для реализации разных проектов просто не было.

Сегодня он полон сил, идей и работает технологом в ООО «Импульс», помнит годы работы в аэропортах Грозного, Москвы и Ингушетии, помнит всех, с кем связала судьба в летном деле и желает молодежи — учиться, получать и расширять свои знания.