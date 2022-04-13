Выставка

Картины, которые дарят надежду

Философское наполнение творчества Амины Дарсиговой

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Как часто, сталкиваясь с людьми творческими, увлеченными созданием прекрасного, мы отмечаем для себя их особенность. Именно такое впечатление произвело на меня знакомство с молодой художницей Аминой Дарсиговой. Если охарактеризовать её, как творческую личность, несколькими фразами, то это, несомненно, в первую очередь огромная жажда знаний, самовыражение, желание пробовать свои силы в самых разных направлениях творчества и, в частности, живописи.

Амина Сейфудиновна Дарсигова родилась 28 мая 1997 года в городе Назрань. Окончила среднюю школу № 3 города Карабулака в 2013 году.

Мама Амины, Тамара Азаматовна, всю жизнь мечтала играть на фортепиано, но, в силу определённых обстоятельств, так и не смогла осуществить эту мечту. Тамара Азаматовна стала врачом, но свою маленькую мечту она стремилась проецировать на своих дочерей, отдав каждую в разные кружки, и так вышло, что Амина попала на кружок рисования, параллельно занимаясь танцами, фортепиано и домброй. Со временем маленькая Амина поняла, что больше всего по душе ей изобразительное творчество. Отбросив всё иное, она серьёзно увлеклась рисованием. Так и начался в 9 лет её путь к становлению художником.

В период жизни её семьи в Астрахани Амина поступает в художественную школу. Её педагог за короткий промежуток времени — пять месяцев — научил талантливую и любознательную девочку многому. Наставник открыл для юной Амины декоративную живопись, декоративные элементы в рисунке, и там она впервые реализовала свои мечты.

После возвращения семьи в Ингушетию Амина так же активно посещает изостудию, в которой её наставником стал народный художник республики Муса Яхьяевич Мартазанов. Это послужило мощным толчком в развитии ее живописи. Он поддерживал юную художницу, и в 16 лет состоялась ее первая выставка, на которой она представила свое творчество совместно с молодой художницей Мединой Яндиевой.

Основная техника, в которой работает Амина, — масляная живопись. Сюжеты различные, начиная от академического натюрморта, заканчивая абстракцией, но большее предпочтение она всё же отдаёт сюжету-пейзажу. В работах Амины ярко выражена эмоциональность цвета. Картины художницы излучают свет и добро, чуть ли не каждое полотно пропитано умиротворением, и это, на мой взгляд, не случайно. Характер Амины, её манера держать себя, разговаривать, по-доброму, с любовью относиться к миру и окружающим — это то, что она переносит и на холст. Именно поэтому я назвала бы многие её работы «уютными» для каждого, кто смотрит на них. На вопрос «каким словом или фразой вы бы описали свои работы?», Амина ответила: «Один человек сказал запомнившуюся мне фразу, описав мое искусство: «твои картины дают некую надежду». Может, не дословно, но суть была такова».

В 2013 году Амина Дарсигова поступает в Ставропольское краевое училище дизайна в Пятигорске, где она осваивает академический натюрморт, который является неотъемлемой частью изобразительного искусства. Параллельно она изучает дизайн костюма и шитьё, которые очень ей полюбились на тот момент. Благодаря этому новому увлечению в 2016 году Амина приняла участие в показе моды в городе Сочи, где она дебютировала как художник-модельер.

Амина Дарсигова является лауреатом второй степени Всероссийской творческой олимпиады в номинации «Изобразительное искусство». В этот же период в краеведческом музее Пятигорска прошла третья персональная выставка молодой художницы.

Жажда знаний и самосовершенствования заставляет художницу постоянно учиться новому, повышать свой профессиональный уровень. В 2018 году Амина поступает в Чеченский государственный педагогический университет, и в этом же году становится победителем Всероссийского студенческого фестиваля-конкурса «Наследие великих мастеров».

Получив опыт преподавания учителем на замену в Центре культурного развития города Магаса, Амина понимает, что хочет передавать свои опыт и знания начинающим художникам, и идёт преподавать в Международный открытый колледж современного управления имени Абрекова. Проработав там год, Амина возвращается к учебе, параллельно посещая уроки художника Аслана Бугаева.

В 2021 году Амина Дарсигова, совместно со студентами Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Репина, участвовала в пленэре в музее «Донди-Юрт» в Урус-Мартане, а также в горной части Чеченской Республики, а именно в селении Хой, под руководством заслуженного художника ЧР Рустама Яхиханова и кандидата педагогических наук Татьяны Юсупхаджиевой. Там она приобрела много знаний относительно пленэра, а по окончании практики приняла участие в совместной выставке в городе Грозный.

В том же году художница получила первые места в республиканских конкурсах «Мой край — мой взгляд!» и «Молодые художники». Осенью того же года Амина принимает участие в международной научно-практической конференции «Искусство — диалог культур», где она представила научную статью под названием «Важность выбора профессии педагога изобразительного искусства».

В 2022 году Амина приняла участие в совместной выставке Art in Heart, которая состоялась в Москве, где она представила свои новые работы «Двое не спят», «Маковое поле», «Миг».

Амина Дарсигова активно участвует в выставочной деятельности и различных проектах Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия. Художница планирует в недалеком будущем представить свою персональную выставку в стенах музея, на которой будут представлены её новые работы.

В настоящее время Амина Дарсигова занимается подготовкой к дипломной работе, которую она большей частью посвятила ингушской тематике, культуре и, в частности, башенному комплексу Вовнушки.

Художница с особой теплотой говорит о всех своих педагогах, среди которых уже известные профессиональные художники Ася Бежигова, Муса Мартазанов, Михаил Корда, Рустам Яхиханов, Аслан Бугаев, Абу Пашаев, Ульрике Вейс.

В последнее время творчество Амины Дарсиговой приобретает всё большее философское наполнение. Она очень много времени уделяет изучению религии, философии, размышляет о месте человека в огромном мире, сущности жизни и вечности. Всё это не может не находить отражение в её творчестве, что и можно увидеть в её последних картинах. Художница постоянно учится и совершенствует своё мастерство и, несомненно, ещё не раз удивит нас своими новыми творениями.

Роза Хамхоева,

научный сотрудник

Государственного музея

изобразительных искусств

Республики Ингушетия

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