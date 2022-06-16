«На сегодняшний день завершен демонтаж стен, разбор окон, дверей и пола, в санузлах обновят кафель, меняется электропроводка, местами установлены оконные стеклопакеты», — казал представитель ведомства.

По его информации, в планах подрядной организации замена кровли, внутренняя и наружная отделка, ремонт крыльца и входов, строительство водопровода.

Как отметил собеседник издания, контрактная стоимость всех работ составляет свыше 76 млн руб. Сейчас на объекте задействовано три десятка специалистов. Реконструкцию учебного заведения строители намерены завершить в августе текущего года.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Минобрнауки региона, в этом году запланировано полное обновление 13 учебных заведений. Все они вошли в федеральную программу по капитальному ремонту, созданную по инициативе Президента России Владимира Путина.

Сейчас строители занимаются ремонтом крыш, потолков, междуэтажных перекрытий, заменой окон, дверей, лестниц, обновлением фасадов, систем отопления, вентиляции, слаботочных сетей, систем пожаротушения. Кроме того, в школах проводятся внутренние штукатурные, облицовочные, малярные и электромонтажные работы.

В начале нового учебного года дети сядут за парты в обновленных общеобразовательных организациях, полностью соответствующих современным стандартам.

В Ингушетии в 2023 году планируется отремонтировать еще 10 школьных зданий. Всего в рамках программы с 2022 по 2026 год в республике планируется отремонтировать 50 зданий общеобразовательных учреждений, добавили в ведомстве.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства обозначил важность подключения родителей, в том числе, к вопросам капитального ремонта. Масштабная программа по капитальному ремонту охватит 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций до конца 2026 года.

Для эффективной работы Министерством просвещения России и «Единой Россией» создан федеральный штаб родительского общественного контроля, который оказывает регионам необходимую поддержку и консультирует их на всех этапах программы.