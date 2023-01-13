В 1960 году военное управление Северным Кавказом было ликвидировано и по указу императора Александра II в восточной части Северного Кавказа была создана Терская область, в состав которой вошли Чеченский, Ичкерийский, Ингушский и Нагорный округа. Разумеется, система периодической печати была рассчитана на все народности края.

Первым печатным органом Терской области в 1960 году стал «Листок для посетителей Кавказских минеральных вод», вышедший в 1863 году в Пятигорске. Но он освещал лишь курортную жизнь.

13 января 1868 года во Владикавказе, который долгое время являлся культурным и историческим центром ингушского народа, вышел первый номер газеты «Терские ведомости» — издание, являвшее собой главный печатный орган Терской области до апреля 1917 года. Инициатором создания газеты был начальник Терской области генерал М. Т. Лорис-Меликов. Первым редактором «Терских ведомостей» был Адиль-Гирей Кешев, адыгеец, один из образованнейших людей того времени на Кавказе, талантливый писатель, прекрасный знаток жизни горцев. Здесь печатались и наши соотечественники Ч. Ахриев, А.-Г. Долгиев и другие.

В начале XX века, как приложение к «Терским ведомостям», стала выходить газета «Сельскохозяйственный отдел», она же в 1902 году называлась «Сельскохозяйственное прибавление Терского общества сельского хозяйства и сельской промышленности».

Газета в те годы была единственным источником информации, росло среди населения и число грамотных людей, что вызывало большой интерес к периодике и спрос на нее. Уже к концу 1917 года на территории Терской области выходило свыше ста газет и журналов, в числе которых были не только государственные, но и частные издания.

Среди них имела успех газета «Терек», первый выпуск которой был в 1882 году, но продержалась газета на первых порах всего два года, однако возобновила свою деятельность в 1906 году и выходила в свет до 1918 года. Здесь почти десять лет трудился С. М. Киров.

К числу популярных газет можно отнести и «Казбек» (1885-1906), ежегодник «Терский календарь», выходивший в 1890-1915 гг., «Терский сборник» (1890-1910) и т. д.

После установления новой власти первой большевистской газетой на Северном Кавказе стала газета «Товарищ», которая вышла в апреле 1917 г. в Грозном, она стала прародительницей газеты «Грозненский рабочий». Через три месяца, а точнее 4 августа, во Владикавказе два раза в неделю выходит общественно-политическая газета для горцев Северного Кавказа «Горская жизнь», в которой работает выдающийся общественно-политический и государственный деятель ингушского народа Вассан-Гирей Джабагиев (1882-1961). Но газета продержалась лишь четыре месяца.

С ней же одновременно вышла в печать газета «Красное знамя», под таким названием она работала до декабря 1917 года. В конце марта 1918 года на ее базе начала выходить ежедневная общественно-политическая газета «Народная власть» — орган Терского народного совета. С апреля 1920 года она сменила название и стала называться «Коммунист». Вместе ней выходило особое приложение «Листок приказов».

После создания Горской республики газета «Коммунист» в июне 1921 года переименовывается в «Горскую правду». Под этим названием газета издавалась до 1924 года, являясь печатным органом Горского областного комитета РКП(б) и ГорЦИКа. Выходила она до упразднения Горской республики — 1924 года.

1 мая 1923 г. во Владикавказе вышел первый номер ингушской общенациональной газеты «Сердало» на ингушском языке. В 1924 году, после образования Ингушской автономной республики с административным центром во Владикавказе, принадлежавшая газете «Горская правда» типография закрепляется за ингушским издательством «Сердало» («Свет»).

А «Горская правда» не только меняет свой прежний адрес, но и название. Так, с 26 августа 1924 года она называется «Власть труда». С инициативой переименования выступила Владикавказская организация РКП(б) в связи с реорганизацией Горской республики и образованием Северо-Осетинской автономной области. «Власть труда» в июне 1933 года переименована в «Пролетарий Осетии», с 1939 года в «Социалистическую Осетию» и с 1991 года в «Северную Осетию».

Надо отметить, что до 1938 года публикации газеты «Сердало» велись на ингушском языке на основе латинской графики. Первым редактором газеты «Сердало» был ученый-лингвист Заурбек Мальсагов. Ответственным секретарём и корректором был переводчик и поэт Тембот Беков. Среди публицистов были Юсуп Албогачиев, Султан Альдиев, Магомед Аушев, Михаил Кац, Мухтар Мальсагов и многие другие.

Выпуск газеты «Сердало» был прерван в феврале 1944 года в связи с депортацией ингушского народа и возобновлен 23 июня 1957 года в г. Грозном.

С 1957 до 1991 года газета «Сердало» выходила исключительно на ингушском языке. В 1991 году она полностью перешла на русский язык. Сегодня выходит вновь на двух языках.

Но вернёмся к периодике начала 20-х годов.

Газета «Красная Ингушетия», как орган Ингушского революционного комитета, вышла в апреле 1920 года на русском языке. Это было для ингушского народа значимым событием. «Сегодняшний торжественный день должен остаться памятным для всякого ингуша, — писал Абдул-Гамид Гойгов, который печатался под псевдонимом Агсиго-Черный, — этот день, день нашего первого свободного печатного слова со дня нашего существования, должен светлым пятном запечатлеться в сердце каждого сознательного ингуша, истинно любящего свободу и носителя этой свободы — советскую власть».

В июне 1920 года ей дали другое название — «Ингушская беднота», она вышла как издание Терского отделения Кавроста (Кавказского краевого отделения Российского телеграфного агентства).

В годы становления советской власти на Северном Кавказе издавались и такие газеты, как «Горская беднота», «Революционный горец», «Терский трудовой казак», «Вперед», «Терский вестник», «Кооперативная мысль», «Кавказская газета», «Терская правда», «Кавказская правда» и т. д.

Сегодня ингушская печатная периодика представлена двумя республиканскими газетами «Сердало» и «Ингушетия». Общественно-политическая газета «Ингушетия» вышла в свет 24 апреля 1993 года. С 2016 года введена электронная версия — интернет-газета «Ингушетия/Г1алг1айче».

Периодическая печать в Ингушетии также представлена муниципальными газетами «Голос Назрани», «Назрановец», «Вести Малгобека», «Народное слово», «Керда ха», «Знамя труда», журналами «Села1ад», «Литературная Ингушетия» и т. д.