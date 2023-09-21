Согласитесь, лучше, чем кто-либо, рассказать о Расуле Гамзатове могут его родные, для которых он был не просто состоявшимся большим поэтом, а опорой и близким товарищем. Поэтому мы решили сегодня поделиться с читателями воспоминаниями об отце одной из дочерей поэта, директора Музея изобразительных искусств Республики Дагестан Салихат Расуловны Гамзатовой.

«Вспоминать отца и писать о нём мне всегда трудно. Прежде всего, потому что папа был слишком значимым человеком как для своей семьи, так и для страны в целом. Поэтому я не до конца могу быть уверенной в том, что смогу охарактеризовать его достаточно полно и показать, какой он был человек. Но я попытаюсь это сделать.

Начну я, пожалуй, свой рассказ с того, какими крепкими узами дружбы, взаимопонимания и любви были связаны мои родители, которые поженились по большой любви. Они были знакомы с детства, потому как родились в одном ауле и были дальними родственниками. Их дома стояли неподалёку друг от друга. А в Дагестане в старину существовала такая практика, что детей дальних родственников иногда просили присмотреть за ребёнком, и за такой присмотр полагался небольшой подарок. Когда моему отцу было лет семь-восемь, мама его будущей жены часто просила присмотреть за своей новорожденной девочкой Патимат, и папа качал её в люльке. Родители мамы были богатые люди, и папе давали деньги, чтобы он присматривал за своей малышкой. Потом, как признавался папа, когда он увидел её вернувшись из Москвы, повзрослевшей и красивой, он без денег готов был смотреть за ней. Папа сразу же влюбился в маму, и она согласилась стать его женой. Эта любовь оказалась на все времена. На протяжении всей жизни, начиная с далёкой молодости и до последних лет, папа писал замечательные, полные любви стихи, посвящённые маме, и в шутку называл себя доктором «патиматических» наук. Оба моих родителя были очень яркими личностями, и при этом глубоко преданными друг другу людьми.

Говорят, что зачастую рядом с успешным мужчиной стоит женщина, которая вдохновляет его и обеспечивает надёжный тыл. Для Расула Гамзатова такой женщиной стала наша мама, Патимат Саидовна Юсупова, которая после замужества взяла папину фамилию. Как мы знаем, быть хорошей женой для каждой женщины — огромный труд и большая ответственность. А быть женой неординарного человека — вдвойне. Также Патимат Саидовна была прекрасной матерью. Она была очень деятельной женщиной, элегантной и красивой. Достойная спутница такого человека! И папа был очень преданным своей жене. Никаких слухов и сплетен о его возможных увлечениях другими женщинами никогда никто не слышал, хотя в творческой среде такое часто случается.

Папа полностью мог отдавать себя творчеству, имея такой крепкий тыл. И потому он добился таких больших успехов в поэзии. Конечно, справедливости ради нужно отметить, что Расул Гамзатович был уже достаточно известным поэтом и до встречи с мамой, но именно рядом с ней его талант расцвёл и стал известен всему миру. Для папы наша мама была не только верной и преданной женой, но и строгим судьей. Ей первой он читал свои стихи и ждал от нее оценки.

Знаете, мама была очень интеллигентным и образованным человеком: получила традиционное воспитание, окончила филфак. За свою жизнь она успела сделать много благодатных дел, стать кандидатом филологических наук и искусствоведом. В 1964 году она практически с нуля создала и открыла уникальный Музей искусств в Махачкале и подняла его на очень хороший уровень. Мама фактически всю жизнь руководила своим детищем. Когда она пришла в музей, его собрание насчитывало всего лишь около двух десятков произведений живописи и графики, и благодаря ее неиссякаемой энергии, блестящим организаторским способностям и огромной любви к дагестанской культуре, музей в короткий срок превратился в один из лучших художественных музеев России.

Если папа был эмоциональным человеком и больше жил эмоциями и чувствами, то мама была более рассудительной, организованной. Она таким образом построила семейную жизнь, что отцу не приходилось заниматься бытом. Мама занималась домом, хозяйством, но при этом успевала работать и воспитывать детей. Даже строительством дома занималась мама.

Как и подобает кавказской женщине, мама была необыкновенно гостеприимной и хорошей хозяйкой. Помню, как на одном из юбилеев папы, когда все гости разошлись, мама прилегла, чтобы немного отдохнуть. Но неожиданно на пороге объявилась новая шумная компания гостей. Мама тут же вышла к ним с улыбкой, как будто именно их она ждала, и пригласила за стол. Когда наконец в доме остались одни близкие, моя тётя спросила: «Патимат, я думала ты падаешь от усталости, а ты ещё и смеяться можешь». На что мама ответила, что гостям она всегда рада, какой бы уставшей она ни была.

Папа тоже был необычайно гостеприимным и хлебосольным человеком. Поэтому наш дом всегда был полон гостей. Это нас радовало, забавляло, а иногда и огорчало, что не так часто, как нам хотелось бы, удаётся побыть наедине с родителями. Рядом с ними меня никогда не покидало чувство счастья и радости. Папа не вёл с нами нравоучительных бесед, и поэтому мы не знали, что должны делать «хорошие» и «правильные» папы. Папа был не строгим. Никогда не повышал голоса, не ругал. Да и поводов, чтобы он сердился, в семье старались не давать. Отец как-то был больше в своем поэтическом мире, в своих делах.

Вместе мои родители прожили более полувека. А когда мамы не стало, здоровье папы сильно ухудшилось. У Расула Гамзатовича начала развиваться болезнь Паркинсона, и в его глазах как будто померкло счастье. Папа очень тяжело переживал уход мамы. Это стало для него огромным ударом. Но о своих чувствах, переживаниях он никому не рассказывал, правда, целый год не мог войти в ту комнату, где мама провела свои последние дни... После смерти мамы папа посвятил ей очень пронзительную поэму. К сожалению, при его жизни она не была переведена, это произошло немного позже. Сделал это белорусский поэт и переводчик Юрий Аврутин.

В нашей семье, как это, впрочем, традиционно для горских семей, не было принято говорить о своих чувствах. Мы выражали свои чувства своим отношением друг к другу. Между мной и папой, при всей нашей большой любви друг к другу, существовала какая-то невидимая внутренняя дистанция. Я не могла просто так подойти к нему со своими разговорами. Нет, он, конечно же, выслушал бы меня. Но неписаный горский этикет не позволял мне этого делать. О чём сейчас я искренне сожалею.

Как я уже говорила, в нашем доме постоянно были люди, и папа всегда был нарасхват. На самом деле, у папы что ни слово, то житейская мудрость или шутка была. Помню, как-то гостил у нас Иосиф Кобзон, и он сказал: «Вам нужно ходить за отцом с ручкой и блокнотом». Вспоминаю сейчас это и очень сожалею, что не прислушалась тогда к совету Кобзона.

Когда папа был дома, то сочинял в кабинете. Он обычно ходил по комнате, проговаривал про себя строки, потом записывал, делал много вариантов, переписывал. Так как он был очень занятым человеком и часто уезжал по делам, то нельзя сказать, что кабинетная работа шла ежедневно. Да ему и не требовалось находиться дома, чтобы писать стихи. Папа говорил так: «когда пишется — тогда пишется везде».

Так получилось, что ни сыновей, ни внуков у папы не было. Три дочери, четверо внучек, но зато есть правнуки. Возможно, именно из-за того, что он был постоянно окружен женщинами, его отношение к слабому полу было таким трепетным. Он очень ценил их красоту, нежность. Вот строки, которые он посвятил женщинам: «Годы, вы над женщиной не властны — и, конечно, это не секрет. Для детей все матери прекрасны, значит, некрасивых женщин нет!»

Если говорить о творчестве моего отца, необходимо отметить, что писал он на разного читателя. Но особенно хорошо знакомо творчество Расула Гамзатова старшему поколению, его помнят по всему миру и любят, читают и переиздают. Папа оказался таким поэтом, которого и на Востоке любят, и на Западе, его творчество близко людям всех возрастов. Мне приятно, что и в наши дни школьники из разных городов и сёл России, дети разных национальностей любят поэзию Гамзатова и читают его стихи. Это говорит о том, что папино слово продолжает звучать! На мой взгляд, секрет такой популярности заключается в том, что Расул Гамзатов на самом деле умел видеть жизнь, события в их многогранности — такими, какие они есть, и сумел назвать прекрасное прекрасным. Он старался всегда «сверять с совестью каждую строчку».

Меня часто спрашивают, в каком возрасте начинать знакомиться с книгами Гамзатова. Я вам так скажу, Расул Гамзатович Гамзатов — такой поэт, что, когда мы читаем детям его стихи о матери, им всё бывает понятно. Когда же они вырастут, то прочувствуют ещё лучше его творчество. Говорю это так, потому что папа получал письма, где ему писали, какую важную роль стихи сыграли в некоторых судьбах, и это его очень трогало. Мы сегодня нередко встречаем людей, которые со стихами Гамзатова открыли для себя самобытный Дагестан. Кроме того, в поэзии Гамзатова есть универсальные понятия: отношение к родителям, честь, любовь к девушке, привязанность к своей Родине. Думаю, что папина поэзия обязательно найдёт своего читателя и будет жить пока на земле существует жизнь.

Бывают люди, которые много говорят о себе. Папа не был таким. Он был глубоко чувствующим и очень доброжелательным человеком, умел найти точные слова, был остроумным, веселым и добрым. Все эти качества редко совмещаются в одном человеке. Когда он был жив и я была моложе, мне казалось, что такими должны быть все люди, и что это обычное явление, но сейчас я понимаю, что это не совсем так. Если бы вы знали, сколько мой папа людям делал хорошего! Но он никогда это не афишировал, и я узнавала о многих его добрых поступках от совершенно посторонних людей.

Ещё у папы было такое необыкновенное качество, об этом я часто говорю, — он легко относился к жизни и мог любую ситуацию превратить в шутку. В последние годы я особенно много видела, как он общался с людьми, слушала и запоминала некоторые его высказывания. Он шутил, например, что «нельзя быть слишком здоровым в таком больном мире», и каждый при разговоре задумывался над этими словами.

Очень хорошо мне запомнился один случай при жизни папы, который произошел накануне его очередного юбилея. По телевизору показывали документальный фильм о жизни и творчестве Гамзатова, но я заметила, что он не совсем рад этому. А когда к нему пришли дети и начали читать его стихи, на лице у папы появилась улыбка, и было видно, как он растроган. «Я не хочу, чтобы меня показывали, я хочу, чтобы меня читали», — таковым было его объяснение на мое недоумение.

Но самое главное, что мне запомнилось из отчего дома, это то, что вокруг моих родителей была разлита радость, которую они дарили нам, своим близким и родным. И этого настроя нам вполне хватало, чтобы чувствовать себя любимыми.

После того как папа получил высшее образование в московском литературном институте и вернулся в родной Дагестан, его избрали председателем Союза писателей автономной республики. Эту должность он занимал более полувека, вплоть до своей кончины в 2003-м. Кроме этого, он был избран сначала депутатом, а потом заместителем председателя Верховного Совета Дагестанской АССР, ну а после этого уже депутатом всесоюзного масштаба. Он был также членом редколлегий таких авторитетных изданий, как «Новый мир» и «Дружба народов» (журналы), «Литературная Россия» и «Литературная газета» и др.

Да, папе сопутствовал успех, он был депутатом Верховного Совета СССР, потом членом Президиума, состоял во многих комиссиях, в том числе и в комиссии по помилованию. Он был наделён регалиями, обладал высоким социальным положением, но при этом в жизни оставался очень скромным человеком. И для того, чтобы держать себя в форме, он тратил очень много физических и душевных сил.

Жизнь моего отца была очень насыщенной: он постоянно переезжал из Дагестана в Москву, много путешествовал, встречался с поклонниками своего таланта, но самое главное — он всегда ощущал внимание и заботу государства. Его можно назвать баловнем судьбы. В те годы государство присуждало талантливым деятелям искусства различные премии и награждало медалями и орденами. Гамзатов был кавалером орденов Ленина (четырежды), «Октябрьской революции», " Дружбы народов" и др. А в год своей смерти Расул Гамзатов от Президента РФ В. Путина получил орден Андрея Первозванного. Папа очень сильно дорожил этой высокой наградой.

Я припоминаю, что мои родители любили путешествовать, и свою первую поездку с ними я очень хорошо помню. Я тогда ещё училась в школе. Папу пригласили в Тбилиси, на юбилейные торжества известного грузинского поэта Иосифа Нанишвили, и он решил взять нас с собой, чему я была бесконечно рада. По прибытии на место назначения меня поразила красота грузинской столицы, гостеприимство и обаяние её жителей и потрясающая музыкальность, которой обладали грузины. В то время в Тбилиси жила наша знаменитая землячка художница Манаба Магомедова, которая пригласила нас к себе в гости.

Также до сих пор с теплотой в душе я вспоминаю поездку в Киев. В последний раз там мы с отцом были на открытии мемориальной доски на доме, где в своё время по пути в Мекку останавливался и жил имам Шамиль.

Ездила я с родителями и в Карловы Вары, и Лондон... А когда папа ездил один, то он непременно привозил нам подарки, какие-либо сувениры, символизирующие страну, откуда он вернулся. Это могли быть картины, рисунки, миниатюры, какие-то изделия народных промыслов.

У меня часто люди спрашивают, насколько верующим человеком был Гамзатов. В связи с этим я хотела бы привести почти пророческие слова своего отца, которые он сказал в одном из своих интервью: «Необходимо, чтобы возрождение религии шло вместе с возрождением культуры, а иначе последствия могут быть непредсказуемыми». Папа хотя и не исполнял все предписанные религиозные каноны, но его отношение к Богу определялось любовью к молитве, а обращения к Всевышнему очень ярко звучат в его стихах последних лет. Я уверена, что только истинно верующий человек мог написать так, как пишет Гамзатов в своих стихах «Молитва», «Одиночество» и др. «Я вовсе не один — со мной Аллах в безмерном одиночестве вселенной», — писал он. Папа три раза совершал паломничество в Мекку, и его внутренний мир был глубоко верующим.

Хочу привести еще один очень показательный факт. Летом 1998 года в результате террористического акта трагически погиб муфтий Дагестана Саид-хаджи Абубакаров, а в сентябре папе исполнялось 75 лет. Так вот, он отказался от празднования своего юбилея и нигде не обнародовал причины, которые заставили его это сделать. А еще, когда вставал вопрос о праведности бренного мира, папа всегда говорил: «Мы клянемся, кладя руку на Конституцию, а не на Коран или Библию. Между тем Конституция постоянно меняется, а Коран и Библия — священные писания, и они извечны!»

Еще помню, отца как-то спросили, хотел бы он прожить 100 лет, на что папа, не раздумываясь ответил: «100 лет — это архитектурное излишество. Не хочу быть обузой. Да к тому же столетнего человека потерять не жалко».

Гамзатов верил, что человек живет не зря. «Нужно жить так, чтобы оставить след: дом иль тропинку, дерево иль слово», — говорил он.

Мне особенно тяжело вспоминать о последних днях жизни своего отца. Поэтому расскажу об этом только вкратце. 8 сентября 2003 года у папы был восьмидесятый день рождения. Как оказалось, этот юбилей стал последний в его жизни. В те дни папа выглядел очень уставшим. После торжественного вечера в Махачкале он поехал в родовое село Цада, где ему всегда было тепло и уютно. Через месяц в концертном зале «Россия» в Москве прошёл большой юбилейный вечер в честь папы с участием звёзд российской эстрады, которые исполняли песни на его стихи. И на этом вечере папа торопился проститься со всеми, как будто чувствовал свой близкий конец. И действительно, на утро следующего дня папе стало плохо, и его отвезли в больницу на Воробьёвых горах. Врачи очень быстро начали лечение, он пошел на поправку, его даже выписали домой. Но уже на вторые сутки ему снова стало плохо, и его забрали в реанимационное отделение клиники на Грановского, где он и скончался.

Это произошло 3 ноября 2003 года. Великого Расула Гамзатова не стало. Чувствуя приближение конца жизни, папа, находясь в больнице, написал свое завещание. Там есть наставления близким и наказы. Есть в завещании и обращение к дагестанскому народу, просто к людям. «Моё завещание — в книгах, которые я написал. Оставляю их своим потомкам вместе с моим краем любви, надежды, радости, который я унаследовал от предков».

Папу похоронили на старом кладбище у подножия Тарки-Тау, рядом с могилой нашей мамы. Это было его последнее желание".

Также родные выполнили и другую просьбу поэта — не указали на надгробном камне даты рождения и смерти. Он хотел, чтобы на плите было всего одно слово на русском — Расул. На церемонию прощания собралось несколько тысяч людей, а тело Гамзатова несли на плечах до самого кладбища.