В республике, особенно в Грозном, царили хаос и неразбериха. Частые митинги, политические споры, похищения людей, убийства, грабежи, пустые прилавки магазинов... Всё это неблагоприятно сказывалось на настроении людей, на общественной жизни двух народов, населявших один «дом» под названием Чечено-Ингушетия.

Как-то раз мне позвонила Лейла Мартазанова (супруга нашего покойного профессора Ибрагима Дахкильгова), работавшая на тот момент старшим редактором ингушских передач, с предложением провести передачу патриотического характера с участием известных людей. Взаимоотношения представителей разных народов, населявших республику, с каждым днём обострялись всё больше и больше. Видимо, такая передача нужна была, чтобы хоть немного посеять зёрна добра и мира.

Телевидение находилось в парке имени Кирова. Чтобы попасть туда со стороны центра города, нужно было преодолеть мост через Сунжу. А он был, я вам скажу, такой длинный и неприятный из-за далеко разносившегося шума при каждом очередном шаге идущего. Я перешёл реку и вскоре оказался почти у парадного подъезда телестудии. Когда увидел у входа беседующих людей, мне стало довольно ясно, о чём и с кем придётся говорить перед операторской камерой. Трое из них были в гражданской форме. И еще один в мундире военного. Последний был Суламбек Осканов. Одет был генерал довольно легко: военная рубашка с коротким рукавом, без галстука. Было лето или начало осени, духота в городе стояла невыносимая.

Поприветствовав участников передачи, мне посчастливилось ближе познакомиться с легендарным генералом. С другими мы уже худо-бедно где-то пересекались. Со штангистом Исраилом Арсамаковым, чемпионом Олимпийских игр в Сеуле, не один раз виделись на стадионе «Динамо», где проходили его тренировки. С Алиханом Оскановым, инструктором обкома комсомола, тоже приходилось встречаться по долгу службы. Четвёртым участником данной встречи был мой однофамилец и зять Суламбека, ныне здравствующий Ибрагим Арчаков из сельского поселения Кантышево.

Скоро нас пригласили в студию. Передача шла в прямом эфире. Моя задача заключалась в том, чтобы провести эту встречу без острых углов, способствующих осложнению политической ситуации в республике. Отношения между ингушами и осетинами были на грани пожара. Случайно сказанное неосторожное слово могло подлить масло в огонь, готовый охватить территорию не только в рамках республики, но и за её пределами.

Примерные вопросы мне подсунули, и я их задал, как требовали от меня хозяева эфира. Арсамаков говорил о спорте, о своих планах на будущее. Алихан о молодёжи, политической ситуации в республике. Генерал же часть своего выступления посвятил осетино-ингушским отношениям и Пригородному району. Суламбек Осканов был избран председателем национального комитета по возвращению этого района ингушам. В передаче были затронуты мероприятия, планируемые в рамках этой работы.

О генерале я много был наслышан и до этой встречи. В 1975 году я поступил в Чечено-Ингушский университет, на факультет филологии. На одном курсе со мной училась родная сестра Суламбека. От Зины, хоть и редко, можно было услышать скромный рассказ о брате.

Передача завершилась. Имела ли она какие-либо полезные последствия, сказать не берусь. Одно могу сказать со всей уверенностью, народу всегда было приятно видеть своего славного сына с экрана телевидения или вне его. Эта была первая и последняя моя встреча с Суламбеком Оскановым.

Сали Арчаков