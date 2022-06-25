Акция

Справедливость восторжествует!

На Мемориале памяти и славы в Назрани прошла акция в поддержку специальной военной операции

0

На территории Мемориала памяти и славы в городе Назрани, под эгидой Общественной палаты Ингушетии прошла акция в поддержку курса Президента России Владимира Путина по денацификации и демилитаризации Украины и освобождения, жителей Донбасса, многие годы живших под гнетом нацистов.

В митинге, несмотря на дождливую погоду, участвовали представители многих общественных организаций Ингушетии, депутаты Народного собрания и муниципальных образований, жители республики.

Обращаясь к собравшимся, председатель Общественной палаты республики Ибрагим Картоев подчеркнул, что Ингушетия была, есть и будет надежным форпостом России на ее южных рубежах.

— Российский народ лучше, чем кто-либо знает, что из себя представляют нацизм и нацисты, это заложено в нашей генетической памяти, наши предки с лихвой хлебнули горя от них, — напомнил Картоев. — И сегодня мы искренне сопереживаем жителям Донбасса и других регионов Украины, которые после развала СССР оказались в заложниках бандеровской клики. И мы, безусловно, поддерживаем усилия главнокомандующего, нашей доблестной армии, храбрых и мужественных защитников Отечества и защитников Донбасса, очищающих братскую страну от этой заразы, которую долгие годы удобрял и пестовал коллективный запад. Справедливость, рано или поздно, восторжествует, победа будет за нами!

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошла акция в поддержку спецоперации на Донбассе
Работники статистики отмечают профессиональный праздник
В СУ СКР по Ингушетии действует «горячая линия» для беженцев из Донбасса
В проекте «Билет в будущее» примут участие около 3 тыс. учащихся Ингушетии
У четверых жителей Ингушетии нашли СВУ и оружие в ходе обысков
Ингушские архивисты оказали методическую помощь муниципальному архиву города Сунжи
Житель Ингушетии получил три года условно за обрез ружья
В Ингушском политехническом колледже состоялась профилактическая беседа
Ветеринары Ингушетии проводят санитарную обработку животных и мест их содержания от клещей
Ингушских вокалистов приглашают к участию в фестивале военной и патриотической песни «За тех, кто в море!»
В ЦКР столицы Ингушетии открывается новый курс «Дизайн одежды»

Главное

Яндекс.Метрика

 