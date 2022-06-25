Справедливость восторжествует!
На Мемориале памяти и славы в Назрани прошла акция в поддержку специальной военной операции
На территории Мемориала памяти и славы в городе Назрани, под эгидой Общественной палаты Ингушетии прошла акция в поддержку курса Президента России Владимира Путина по денацификации и демилитаризации Украины и освобождения, жителей Донбасса, многие годы живших под гнетом нацистов.
В митинге, несмотря на дождливую погоду, участвовали представители многих общественных организаций Ингушетии, депутаты Народного собрания и муниципальных образований, жители республики.
Обращаясь к собравшимся, председатель Общественной палаты республики Ибрагим Картоев подчеркнул, что Ингушетия была, есть и будет надежным форпостом России на ее южных рубежах.
— Российский народ лучше, чем кто-либо знает, что из себя представляют нацизм и нацисты, это заложено в нашей генетической памяти, наши предки с лихвой хлебнули горя от них, — напомнил Картоев. — И сегодня мы искренне сопереживаем жителям Донбасса и других регионов Украины, которые после развала СССР оказались в заложниках бандеровской клики. И мы, безусловно, поддерживаем усилия главнокомандующего, нашей доблестной армии, храбрых и мужественных защитников Отечества и защитников Донбасса, очищающих братскую страну от этой заразы, которую долгие годы удобрял и пестовал коллективный запад. Справедливость, рано или поздно, восторжествует, победа будет за нами!