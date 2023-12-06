Об одной из них сегодня мой рассказ. В редакцию нашей газеты поступило письмо от педагогического коллектива Назрановского аграрного техникума имени И. Зязикова, в котором выражаются искренние слова благодарности в адрес медсестры Фатимы Оздоевой, которая работает в их учебном заведении с недавних пор.

Они пишут: «Про таких людей, которые со всей ответственностью выполняют свои обязанности, хочется говорить и говорить добрые слова. Фатима Оздоева работает у нас с октября месяца. С её приходом много поменялось в лучшую сторону в нашем медицинском пункте. Если у кого-то поднимется давление, она тут же быстро померит давление, даст нужную таблетку. Она очень внимательно относится ко всем, стараясь помочь при каких-то жалобах. Редко приходится видеть её занятой посторонними делами даже во время перерыва.

Написать в вашу газету заставил один неприятный случай, произошедший в нашем техникуме. А случай, потревоживший учебный процесс в тот день, был такой. Студенту третьего курса отделения «Технологический», земельно-имущественного направления, внезапно стало плохо, молодой человек упал прямо на глазах у всех. Куратор группы Мадина Магомедовна Цечоева, обеспокоенная произошедшим, подняла всех на ноги, вызвали и скорую помощь. Все старались, как могли, спасти жизнь товарища. Не дожидаясь приезда врачей, молодой медик сумела оказать парню первую медицинскую помощь. Она очень уверенно действовала, чтобы спасти парня, тогда как мы были в растерянности. Когда приехала скорая, чтобы забрать пострадавшего в больницу, не дожидаясь, что её позовут, Фатима поехала в больницу. Это не первый случай, когда она проявляет самые лучшие человеческие качества и профессиональный подход к выбранному делу.

Раньше Фатима Оздоева работала в медицинских учреждениях города Малгобека, закончив медицинский колледж в Назрани. И в прошлом, будучи сама студенткой, она всегда старалась быть полезной людям. Все мы очень рады, что наш коллектив пополнился таким добропорядочным, нужным нам специалистом. Хочется от всех нас выразить ей слова благодарности, сказать огромное спасибо за её труд, внимательное отношение к людям».

Заканчивая своё письмо, они пишут: «Сострадание, профессионализм, гуманизм — на этих принципах основана деятельность медицинских работников. От их грамотного, добросовестного отношения к своим обязанностям зависит многое. Настоящая медсестра — это ангел, бескорыстный, ответственный, любящий людей и свое дело, готовый прийти на помощь своим коллегам, друзьям, родственникам. Недаром в прошлом медицинских сестер называли сестрами милосердия. К таким можем смело отнести и Фатиму Оздоеву, так как она заслуживает слов благодарности, уважения за свой добросовестный, нелегкий труд и доброе сердце».