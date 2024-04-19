Осенью в главном вузе Ингушетии появится 10 новых профилей подготовки

По ее словам, университет планирует принять абитуриентов на программы бакалавриата «Арабский язык», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Перспективные информационные технологии», «Плодоовощеводство», «Специальная психология» и «Дефектология». Перечень программ магистратуры расширится профилями «Адаптивные системы земледелия», «Селекция и семеноводство», «Эколого-географическое образование» и «Дефектология». Плюс ко всему этому на медицинском факультете заработает кафедра педиатрии.

«При этом необходимо сказать, что университет намерен привлекать к реализации новых и существующих образовательных программ как уже состоявшиеся научно-педагогические кадры, так и молодых специалистов», — подчеркнула руководитель вуза.