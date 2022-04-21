Для посещения указанной территории (до пределов 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы) гражданам Российской Федерации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Перечень документов, при наличии которых въезд (проход) лиц в пограничную зону разрешен, указан в приложении № 2 к приказу ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» (данный документ размещен в открытых интернет-ресурсах). Для посещения гражданами Российской Федерации 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы требуется пропуск.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РИ обратила внимание, что для посещения указанной местности несовершеннолетними гражданами, родителям (усыновителям, опекунам или попечителям) при себе необходимо иметь документ, подтверждающий родительские права.

Отмечается, что для въезда в пограничную зону (на территорию Джейрахского района) иностранным гражданам и лицам без гражданства требуется пропуск. Оформление пропусков осуществляет Пограничное управление ФСБ России по региону (РИ, г. Магас, ул. А. Горчханова, 11).

Напомним, в соответствии с приказом ФСБ России от 14 октября 2021 г. № 406 «О пределах пограничной зоны на территории Республики Ингушетия» установлены новые пределы пограничной зоны на территории республики.

Пограничная зона установлена в пределах территорий сельских поселений Джейрах, Гули, Ляжги и Ольгети, прилегающих к государственной границе. Из пограничной зоны исключена территория сельского поселения Бейни, на территории которой располагаются башенные комплексы Бейни, Кашети, Гоуст, Эбан, Духаргишт, Харп, Хастмак и доступный для всех туристов маршрут подъёма на гору Столовая. Пределы административных границ муниципальных образований республики, установленные законодательством Ингушетии, остались без изменений.

С учётом горной местности Джейрахского района и неразвитостью автомобильных дорог, следовать к сельскому поселению Бейни и расположенным на её территории туристическим объектам гражданам необходимо через пограничную зону, на въезде в которую установлены контрольные пункты «Фуртог» и «Хамхи», по документам, дающим право на въезд (проход), временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств в пограничной зоне.

После проведения проверочных мероприятий на контрольных пунктах граждане могут передвигаться в Джейрахском районе, в том числе следовать в сельское поселение Бейни. Въезд на территорию сельского поселения Бейни и выезд из неё, в пределах Джейрахского района, с учётом пройденных ранее проверок на контрольных пунктах, при наличии у граждан необходимых для посещения пограничной зоны документов, расцениваться как нарушение правил пограничного режима не будет.

Вместе с тем, во время нахождения на территории всего Джейрахского района, включая с. п. Бейни, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Порядок предоставления государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, а также порядок и форма подачи заявлений на получение пропуска (разрешения) указаны в приказе ФСБ России от 3 марта 2021 г. № 89 «Об утверждении административного регламента....» (данный документ размещен в открытых интернет-ресурсах).

Сроки оформления документов составляют:

— для граждан и организаций Российской Федерации — не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявлений (ходатайств);

— для иностранных граждан — не более 30 рабочих дней.

Дополнительно с порядком оформления и получения пропусков, правилами пребывания в пограничной зоне, а также другой интересующей граждан информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России (www. fsb. ru), на сайте Госуслуги (www. gosuslugi. ru), по телефону 8 (8734) 55-21-15, а также направить обращение на адрес электронной почты (pu. ingushetia@fsb. ru) и при личном обращении в Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия.