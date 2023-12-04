И тут, на помощь государству в лице органов правопорядка приходят ветераны ведомства. Нет, они не задерживают преступников в ходе погони, не сидят в долгих засадах, не устраивают облавы на «малины». Их роль, скажем так, — миротворческая. А еще точнее — профилактическая. Ветеранские организации при силовых структурах берут на себя, неблагодарную и часто малозаметную роль «жилетки», на которую можно выплеснуть все накопившиеся (как положительные, так и отрицательные) эмоции стражей правопорядка. Также эти организации покровительствуют над семьями ребят, погибших при нейтрализации бандитов. Согласитесь — не самая второстепенная роль! Эту почетную, без преувеличения, миссию вот уже пять лет выполняет и совет ветеранов при Управлении Росгвардии по Ингушетии.

— Совет ветеранов Росгвардии является добровольным и, хочу заметить, некоммерческим общественным объединением ветеранов, проходивших службу в структурах, входящих ныне в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации, — рассказывает корреспонденту газеты «Ингушетия» председатель совета ветеранов Росгвардии по Ингушетии Магомед Горбаков. — Организация создана на основе общности профессиональных и жизненных интересов, стремления к совместной деятельности по защите прав ветеранов и членов их семей. Мы хотим содействовать решению социальных проблем, возникающих в жизни коллег — пенсионеров, инвалидов, ветеранов внутренних войск и войск национальной гвардии, членов их семей, оказывать им материальную и моральную поддержку. Вместе с тем мы не забываем оказывать содействие сотрудникам Росгвардии, находящимся сегодня в строю и выполняющим возложенные на них задачи, а приоритетом является работа по нравственному и патриотическому воспитанию молодых ребят, стоящих на страже правопорядка, обычных граждан, запутавшихся в жизни.

Несколько слов о моем собеседнике. После службы в советской армии, в ракетных войсках в Прибалтике и Иркутске, Магомед устроился на работу на знаменитый завод «Электроинструмент» в родной Назрани. Вот, что он вспоминает о том времени.

— Завод к концу 80-х прошлого столетия постепенно пришел в упадок, не у дел оказались сотни рабочих, кормивших свои семьи, работая на этом легендарном предприятии, — говорит он. — После возрождения нашей республики я подал документы в структуры МВД. Помните эти вагончики на нынешней улице Чеченской? Именно в них и формировалось министерство молодой Ингушетии. Позже, в 1999 году, перешел служить в только что сформированный полк 49-й бригады внутренних войск, дислоцировавшийся рядом с прокуратурой в Назрани (сегодня там сплошные ряды рынков), был начальником службы обеспечения ГСМ.

К слову, набор в полк шел не абы как, а с предъявлением многих жестких требований. Это и физическая подготовка, и отсутствие судимости, и прохождение срочной службы. Постепенно начали появляться первые потери. Нет, ребят убивали не в ходе боестолкновений, в открытом противостоянии. Стреляли подло — в спину. Во Владикавказе, на территории бригады, сегодня стоит памятник, на котором выбиты имена ребят. И первым в списке — Тимур Арчаков, награжденный орденом Мужества...

Двенадцать лет назад Магомед уволился со службы и с тех пор занят оказанием помощи семьям погибших сослуживцев, будучи председателем совета ветеранов Управления Росгвардии по Ингушетии.

— В наших списках имена более 50 вдов, с которыми у нас налажено тесное взаимодействие, — продолжает Магомед. — Помогаем им с лечением, поездками в санатории, устройством детей погибших ребят в учебные заведения и т. д. Безусловно, без огромной поддержки сотрудников Росгвардии один я ничего бы не смог сделать. Начальник Управления Росгвардии по Республике Ингушетия генерал-майор полиции Микаил Буружев, подполковник Андрей Албетков, майор Алексей Мажеев, подполковник Александр Васильев, Салима Сампиева из пресс-службы — они и многие другие готовы в любую минуту откликнуться, протянуть руку помощи мне, а значит, и семьям погибших ребят. Постоянное внимание к себе мы чувствуем и от Главы Ингушетии. Мы периодически встречаемся, проводим различные мероприятия, в том числе 8 ноября, когда отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников. Мы помним подвиг погибших ребят, не забываем об их семьях. А это — главное.