Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в выборах Президента России

«С учетом служебной нагрузки росгвардейцы прибыли на избирательные участки по месту постоянной регистрации, а также на заблаговременно выбранные участки по месту прохождения службы, с целью реализовать свое избирательное право. Кроме того, было организовано выездное голосование для военнослужащих, несущих службу в отдаленных районах республики», — проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства.

Отмечается также, что около 500 сотрудников и военнослужащих управления во взаимодействии с коллегами из правоохранительных и чрезвычайных служб региона обеспечили правопорядок в период проведения выборов.