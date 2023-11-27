Так, как уже сообщала газета «Ингушетия», двое водителей не поделили перекресток в Малгобеке. В итоге, из обоих автомобилей вынесли по трупу. Вчера на 589 км «бакинки» врезались друг в друга два автомобиля, в одном из которых находился ребенок, который пострадал. Вчера же вечером на 574 км федеральной автодороги «Кавказ» «Нива» выехала на полосу встречного движения, где по несчастью в этот момент оказалась автомашина ВАЗ-21115. Результат — травмы различной степени тяжести у водителя ВАЗа и семерых его пассажиров, включая пятерых несовершеннолетних. Чем отделался нарушитель из «Нивы», официальные источники не передают. Скорее всего — стрессом.

- Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, — говорит старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Ингушетии Зара Ужахова. — Выезд на встречную полосу при совершении обгона — это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, и это приводит к самым тяжким последствиям.

Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Самым главным принципом безопасности дорожного движения является выполнение требований дорожных знаков и правил дорожного движения. Помните: необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям!