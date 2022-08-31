В составе ОФСИН (отдела Федеральной службы исполнения наказаний) России по Республике Ингушетия сегодня работают три психолога. Они выполняют важнейшие функции: участвуют в профотборе сотрудников, сопровождают их во время дальнейшей службы, работают с осужденными. Это огромный труд, без которого адаптация сотрудников и осужденных, их взаимодействие друг с другом были бы чрезвычайно сложными. Тонкостями работы психологической службы ОФСИН с корреспондентом газеты «Ингушетия» поделилась старший инспектор психологической службы республиканского ОФСИН майор внутренней службы Пятимат Белаева.

— Пятимат, расскажите немного об истории создания психологической службы в уголовно-исполнительной системе республики и тех основных задачах, которые стоят перед психологами?

— Отдел Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Ингушетия функционирует с 2009 года, а психологическая служба отдела создана в 2012 году. Штатная численность психологической службы учреждений и подразделений ОФСИН вместе со мной состоит из трех специалистов. Моими коллегами являются старший лейтенант внутренней службы Лейла Мархиева и специалист психологической лаборатории следственного изолятора капитан внутренней службы Якуб Ханиев. В своей профессиональной деятельности особое внимание мы уделяем вопросам материально-технического оснащения, работе с личным составом, эффективности реализуемых совместно с другими службами мероприятий по профилактике деструктивных явлений как в среде осужденных, так и в служебном коллективе. В общем, как-то так...

— С какими трудностями вам пришлось столкнуться на этапе становления службы?

— Вы правильно подметили: в первое время трудностей хватало. Как говорится — лиха беда начало. Понятное дело, что они в первую очередь касались скудности, я бы даже сказала — отсутствия как таковой материально-технической базы, а также недоработок нормативно-правового плана. Пришлось решать эти проблемы. Так, в 2014 году по моей инициативе были осуществлены государственные закупки психокоррекционного оборудования. В настоящее время оно используется нами в работе как с сотрудниками, так и с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Кроме того, мы оборудовали 4 кабинета для индивидуальной и групповой психологической работы.

— Интересно узнать: существуют ли какие-то не приобретенные качества, которыми должен обладать пенитенциарный психолог?

— Психолог — это очень интересная, творческая профессия. Психология одновременно и очень древняя наука, и относительно молодая. Самые первые психологические явления попробовал систематизировать древнегреческий ученый Аристотель еще 2500 лет назад (трактат «О душе»). Его считают основателем психологии. В качестве самостоятельной научной дисциплины психология возникла примерно в конце XIX века. Психология (от греческих слов «психе» — душа, характер, и «логос» — наука) — это наука, изучающая психику человека, закономерности в поведении отдельных людей и их групп, а также их взаимодействие между собой. Также она изучает все психические процессы — как осознаваемые человеком, так и неосознаваемые. Самое важное в профессии психолога — это умение слушать. У кого-то эта способность заложена с рождения, а кому-то придется этому навыку учиться. Ведь чтобы стать психологом, одного желания будет недостаточно.

— Чем отличается деятельность пенитенциарных психологов от их гражданских коллег?

— Такие отличия имеются. К примеру, пенитенциарный психолог диагностирует людей, чтобы выявить лиц, склонных к суициду. Во время индивидуальной беседы он должен сформировать у них потребность в психологическом консультировании, убедить их в том, что такая помощь нужна прежде всего для их же здоровья. Гражданский же психолог может сидеть у себя в кабинете и ожидать, когда к нему придет клиент со своей проблемой. Сходство же в том, что и гражданский психолог, и его пенитенциарный коллега строго должны соблюдать принцип конфиденциальности.

— В чем заключается психологическое сопровождение сотрудников и осужденных?

— В нашей уголовно-исполнительной системе оно заключается в нескольких направлениях работы. Во-первых, это психологическая диагностика. Во-вторых, психологическая коррекция и индивидуальная консультация. Следующее направление — это психопрофилактическая работа и изучение социально-психологических процессов. То есть изучение психологической обстановки среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, психологического климата среди сотрудников.

— Как вы набираете сотрудников?

— Работа с кандидатами на службу в УИС начинается с психологической диагностики. Психолог в первую очередь оценивает стрессоустойчивость, которая должна быть хотя бы на среднем уровне. Кроме того, не должно быть каких-то аддикций, то есть зависимостей, пагубных привычек, начиная с алкогольной и наркотической зависимости. Также мы учитываем, совместимы ли психологические особенности будущего сотрудника с его должностью. От человека, который приходит к нам на службу, требуется в первую очередь адекватность, хорошая память, внимание и мышление. Не важно, на какую должность он придет: он адаптируется в итоге и сможет в ней функционировать. Если же у него отсутствуют адекватность и гибкость, то он не приспособится, в принципе, ни к какой должности.

Работа с сотрудниками тоже начинается с проведения психологической диагностики. Мы смотрим, что из себя представляет сотрудник, какие психологические особенности у него преобладают, оцениваем уровень общительности, открытости, замкнутости, что ему может мешать в работе. Далее проводим те же самые психологические тренинги, коррекционные занятия, направленные на развитие профессионально-психологической компетентности сотрудников в преодолении каких-то кризисных стрессовых ситуаций, связанных в первую очередь со служебной деятельностью, преодолением семейно-бытовых проблем. Также у нас имеется кабинет психологической разгрузки для сотрудников с современным, как я выше подчеркивала, психокоррекционным оборудованием. Изучаем мы и социально-психологический климат среди сотрудников. По результатам такого анализа составляется справка, разрабатываются рекомендации для дальнейшей оптимизации и сохранения благоприятного социально-психологического климата.

— Когда осужденный прибывает в СИЗО, с ним сразу работает психолог?

— Когда осужденный прибывает в карантинное отделение СИЗО, психолог обязательно должен проверить состояние осужденного. В первую очередь необходимо провести индивидуальную консультацию. Мы должны это сделать в ближайшие трое суток после его прибытия, потому что человек, прибывший в СИЗО со свободы, ничего не понимает. В течение десяти суток мы должны охватить весь карантин, провести психологическое сопровождение вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО.

Диагностика у нас начинается с момента письменного соглашения осужденного с психологом о том, что осужденный будет участвовать добровольно во всех психологических мероприятиях. Далее составляется психологическая характеристика на осужденного, направленная на определение индивидуальной психологической особенности. Потом составляются психологические рекомендации в целях дальнейшей воспитательной работы.

Наша работа заключается в том, чтобы помочь осужденному в осознании своей вины в совершенном преступлении. А дальше помогаем ему встать на правильный путь, путь исправления, чтобы он вышел из нашего учреждения исправившимся, чтобы он больше преступлений не совершал, чтобы не было рецидива.

Кроме того, мы проводим различные психокоррекционные индивидуальные, групповые коррекционные мероприятия и тренинги. Для проведения психологической работы с ПОО (потенциально опасным объектом) у нас в учреждении есть кабинет психологической разгрузки, оборудованный в соответствии с типовым положением о кабинете психологической работы.

— Как проходит работа с осужденными, которые находятся у вас в заключении: по запросу или с какой-то периодичностью?

— Со всеми подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными проводится психодиагностическое обследование с использованием методик в соответствии с «Алгоритмом психологического сопровождения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в УИС».

Исходя из анализа результатов обследования составляются психологические характеристики, рекомендации по организации с ними индивидуально-воспитательной работы. Проводятся индивидуальные консультации и индивидуальные психокоррекционные мероприятия.

Ведем и индивидуальные психопрофилактические беседы в целях обучения осужденных формированию жизненных целей и жизненных планов, навыкам саморегуляции психического состояния, конструктивного взаимодействия с окружающими, признания вины и ответственности за совершенное ими преступление, выработке способности к общению, способности контролировать свое поведение.

Одна из главных целей таких бесед — профилактика рецидивной преступности, чтобы люди не повторяли ошибки и ни в коем случае не поддавались влиянию идеологии экстремизма и терроризма.

Также мы проводим психокоррекционные занятия, направленные на выработку навыков самоконтроля, укрепление волевых качеств и психической устойчивости. Фактов отказа от участия в психокоррекционных мероприятиях я не помню.

— Как вы оцениваете результаты своей работы с осужденными, и в чем они проявляются?

— Результаты, конечно, есть. Психологическое сопровождение — это особая форма осуществления длительной психологической помощи, которая предполагает не исправление недостатков и перекраивание личности, а поиск и раскрытие скрытых ресурсов развития человека с опорой на его собственный потенциал и создание на этой основе психологических условий для восстановления межличностных контактов. В основе психологического сопровождения лежит максимум свободы субъекта и ответственности его за выбор варианта решение актуальной проблемы.

Знаете: нам приходится общаться с самыми разными людьми, которые не перестали оставаться людьми из-за совершенных преступлений. У всех свои истории, тайны, проблемы. Некоторые хотят выплакаться, облегчить душу. Другие хотят совета, поддержки. К каждому человеку психолог должен проявить такт, найти ключик к сердцу. Это требует интенсивной сосредоточенности, спокойствия, выдержки. Главное в нашей работе — сделать все, чтобы попавший за решетку человек осознал свою ошибку и не повторял ее впредь.

— Что вы пожелаете коллегам по случаю профессионального праздника?

— Пожелания обычные, вечные для всех и каждого. От всей души желаю всем здоровья, семейного счастья, мирного неба над головой. И, конечно же, удачи, творческого вдохновения и достижений по службе.