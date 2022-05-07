Об этом газете «Ингушетия» сообщили в государственной архивной службе республики.

«Архивные документы, представленные на выставке, рассекретили и опубликовали в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Владимира Путина», — рассказал собеседник издания.

По его словам, на открытии мероприятия присутствовали руководитель архивной службы региона Магомет Картоев, декан исторического факультета вуза Умар Чемурзиев, директор Научной библиотеки Адам Мальсагов.

Как отметил представитель архивной службы, выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа. Речь идет о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, травле голодом и создании несовместимых с жизнью условий существования, преступлении против детства, принудительных работах, уничтожении граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях.

Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны и испытавшие на себе политику геноцида советского народа.

Он пояснил, что проект «Без срока давности» реализуется по трем направлениям: поисковое; архивно-исследовательское; просветительское. В рамках мероприятия проводятся различные выставки, лекции, конкурсы сочинений, создание фильмов, видеороликов и др.

Координатор выставки от Ингушетии руководитель Государственной архивной службы республики.

«Мы вновь развернули данную выставку уже в стенах Научной библиотеки Ингушского государственного университета. Данное мероприятие приурочено к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», -отметил Картоев

На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 тыс., выявленных в ходе реализации проекта. В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков — кандидатов и докторов наук.

Также фонд Научной библиотеки пополнился сборником архивных документов «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны», сборник из 23 томов.