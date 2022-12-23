Организаторами выступили Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» и АНО Продюсерский центр «Интеграция».

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной палаты РФ, Федерального агентства по делам национальностей, общественных и государственных организаций, национально-культурных объединений, а также руководители региональных отделений Ассамблеи народов России.

По словам руководителя магасского отделения Insight People Рашида Хамхоева, в нынешних условия для России важно укреплять межнациональные отношения, языки и самобытную культуру разных народов.

«Россия — полиэтничное государство, где проживает большое количество народов, отличающихся по своему языку, культуре, национальным традициям и обычаям. И надо отметить, что за последние века их взаимодействия сложились традиции добрососедства и общая российская культура. В то же время каждый народ сохраняет свою неповторимость», - отметил Рашид Хамхоев.

В рамках семинара участники обсудили вопросы создания и организации деятельности региональных отделений Ассамблеи во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые занимаются реализацией государственной национальной политики, а также направления работы в этой сфере.

По вопросам повестки дня спикеры выступили с докладами по темам: «Полиэтничность как сущностный элемент российской государственности», «Противодействие фальсификации истории народов России», «Лидеры мнений, смыслы, проекты: продвижение и продюсирование», «Коммуникативное лидерство», «Цифровая история», «Общероссийская и национальная идентичность в социальных исследованиях», «Лучшие практики продвижения темы межнациональных отношений в Интернете», «Информация как рычаг влияния: вчера, сегодня, завтра», «Ресурсы для этнокультурного сектора», «Как структурировать ведение соцсетей и какие инструменты использовать для своего продвижения».