«В основном я расскажу участникам о командной работе и единомышленниках, о том, как создать команду, работать с командой и быть в команде. Мы затронем вопросы эффективности коллектива, ребята узнают, как распределяются роли внутри команды и какие навыки нужны для общего успеха», — прокомментировал изданию Рашид Хамхоев.

В рамках форума также выступят спикеры из СПБ, Москвы и др., которые расскажут студентам о понятии «soft skills», особенностях составления резюме, взаимодействие с коллегами и другом.

СМИ смогут аккредитоваться до 24 ноября включительно. Начало мероприятия в 10:00.