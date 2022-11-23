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Командная работа и единомышленники

Руководитель региональной студии Insight People в Магасе выступит на форуме «Умный маршрут. Гибкие навыки»

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Руководитель региональной студии Insight People в Магасе Рашид Хамхоев примет участие в форуме для молодёжи «Умный маршрут. Гибкие навыки» Российского общества «Знание». Мероприятие пройдет в четверг, 24 ноября, в Махачкале.

«В основном я расскажу участникам о командной работе и единомышленниках, о том, как создать команду, работать с командой и быть в команде. Мы затронем вопросы эффективности коллектива, ребята узнают, как распределяются роли внутри команды и какие навыки нужны для общего успеха», — прокомментировал изданию Рашид Хамхоев.

В рамках форума также выступят спикеры из СПБ, Москвы и др., которые расскажут студентам о понятии «soft skills», особенностях составления резюме, взаимодействие с коллегами и другом.

СМИ смогут аккредитоваться до 24 ноября включительно. Начало мероприятия в 10:00.

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