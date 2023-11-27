И сегодня мы хотим познакомить своих читателей с письмом от жительницы города Карабулак Азы Даурбековой, которая считает своим долгом выразить заслуженную благодарность врачам из городской станции скорой помощи.

Вот что она пишет: "Как известно, наша жизнь состоит из множества сюрпризов и неожиданностей — приятных и не очень. Вот и мне недавно пришлось на себе ощутить такую непредвиденность, которая в конечном итоге обездвижила меня на долгих два месяца. Так получилось, что каким-то непонятным, совершенно невероятным способом, на ровном месте я споткнулась и упала, сломав обе ноги в области стоп. Надо сказать, что скорая помощь приехала быстро. В тот злополучный для меня день на Карабулакской станции неотложки дежурили фельдшеры Барханоева Жанетта и Котиева Хади. Приехав на вызов, они оперативно доставили меня в травмпункт Сунженской больницы, предварительно сделав обезболивающие и успокоительные инъекции. Не остался безучастным и водитель кареты скорой помощи Рустам Оздоев, которому пришлось самостоятельно поднимать меня, корчившуюся от боли, укладывать на носилки и грузить в салон машины.

Я хочу заметить, что действия фельдшеров, которые грамотно и четко оказывали мне первую помощь, в очередной раз разбили сложившийся в нашем обществе стереотип о равнодушии, халатности и некомпетентности врачей и медработников низшего звена. По крайней мере, те медработники, которые попались мне, делали всё профессионально, четко и с состраданием ко мне. Поэтому я уверена, что они так же ответственно и доброжелательно относятся ко всем больным.

В дальнейшем меня та же бригада повезла в поликлинику на МРТ и после снимка привезла обратно в травмпункт. При этом фельдшеры были очень терпеливы и снисходительны к моим стонам и даже успокаивали, как могли.

Признаться, я была приятно удивлена таким отношением медработников к очередному пациенту, ведь больных за дежурство в скорой может быть много, и поэтому мне всегда казалось, что на станции скорой помощи врачи работают, как на конвейере: приняли больного, оказали первую помощь, доставили в медучреждение и сдали другим врачам. А на деле, по крайней мере в случае со мной, врачи со скорой окружили меня вниманием, заботой и были до последнего рядом. И сегодня я сижу, загипсованная и отрезанная от мира, но мои спасители из службы скорой помощи даже сейчас не оставляют меня без внимания: звонят, спрашивают нужно ли что-нибудь из продуктов и лекарств, переживают за меня, как за родного человека. Это и есть призвание, чуткость, милосердие, сострадание, качества, которыми, несомненно, обладают Хади, Жанетта и Рустам. Именно про таких в народе говорят: врачи от Бога.

Хочу выразить им огромную благодарность за их благородный труд, за чуткое отношение к страждущим, за доброту, терпение, которые они проявляют при осуществлении своей гуманной миссии по спасению больных. Все вышеуказанные качества, несомненно, являются лишним доказательством того, что медработники скорой помощи г. Карабулака действуют не только по клятве Гиппократа, но и по велению своей души. Здесь действительно работают люди, которые знают свою работу и любят дело, которым занимаются. Огромное им спасибо за их неимоверно тяжёлый труд, за терпение к больным, подчас капризным и несговорчивым, за профессионализм, за добрые и чуткие сердца. Дай Аллах им здоровья и долгих лет жизни".