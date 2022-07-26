«В ходе беседы затронули темы совершенствования регионального законодательства в части поддержки сельхозпроизводителей и эффективного использования сельхозугодий. Также обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи беженцам и жителям Донбасса», — написал Тумгоев.

По его словам, Хамчиев принял самое активное участие и оказал всемерную помощь при формировании гуманитарных грузов от республики.

«Был рад вручить сенатору Белану Хамчиеву Благодарность от председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева за большой личный вклад в оказание помощи беженцам из Украины и жителям Донецкой и Луганской народных республик», — сообщил председатель парламента.

Как отметил Тумгоев, с первых дней начала специальной военной операции на Украине жители республики, все руководство партии «Единая Россия» продемонстрировали единение и стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Спикер выразил искреннюю признательность сенатору за проведенную работу.

При этом он отметил, что по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова был создан оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса.

Всего с начала миротворческой операции региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с волонтерами и неравнодушными жителями республики было собрано и отправлено более 100 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в пресс-службе Главы и правительства региона сообщали, что Ингушетия направляла для переселенцев из ДНР и ЛНР несколько партий груза, собранного по инициативе руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова. В Назрани открыли пункт приема гуманитарной помощи. Он принимает одежду, обувь и постельные принадлежности в хорошем состоянии, а также продовольственные товары с длительным сроком годности, бытовую химию, средства личной гигиены, канцелярию и т. д.

18 февраля власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь переселяют женщин, детей и пожилых людей.