Школьников Ингушетии приглашают принять участие в онлайн-фестивале «ФинЗОЖ Фест»

Задачи «ФинЗОЖ Фест» — мотивировать школьников изучать принципы финансового ЗОЖ, помочь им сформировать базовые навыки управления личным и семейным бюджетом, показать, что высокий уровень финансовой культуры востребован всегда. Онлайн-контент фестиваля ориентирован также на учителей и родителей, которые занимаются финансовым обучением и воспитанием.

«Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи — это серия масштабных образовательно-просветительских мероприятий по финансовой грамотности, которые ориентированы как на школьников, так и на педагогов и родителей. Нам всем очень важно вырастить поколение, способное объективно оценивать свои финансовые возможности, ставить и достигать финансовые цели. Одна из ключевых задач Недель — стимулировать образовательные организации, органы власти и бизнес к участию в федеральных онлайн-мероприятиях и к реализации собственных инициатив по формированию финансово грамотного поколения. Все мероприятия Недели бесплатны для гостей и участников», — отметил управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Образовательно-просветительские форматы, разработанные для фестиваля, — онлайн-викторины, тесты, подкасты, конкурсы — охватывают аудиторию от начальной школы до выпускных классов. Кроме того, в социальных сетях и на портале «Мои финансы» состоится серия тематических встреч с популярными блогерами, профессионалами финансового рынка, экспертами по управлению семейным бюджетом. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной актуальной теме. Весь контент, разработанный для фестиваля, доступен образовательным учреждениям для использования при проведении Недель финансовой грамотности и после их окончания.

Торжественное открытие фестиваля состоится 4 апреля, в этот же день на странице «Мои финансы» во ВКонтакте пройдет День образования для школьников. 5 апреля пройдет День карьеры. В течение дня на странице «Мои финансы» во ВКонтакте эксперты и блогеры поделятся советами, кем и где могут работать молодые люди. 6 апреля школьников ждет онлайн-викторина «Знаток ФинЗОЖ» о правилах управления личным бюджетом, устройстве финансовых институтов страны и истории финансовой системы России. На 7 апреля запланирован День инициативного школьного бюджетирования, в ходе которого дети узнают о возможностях участия в управлении бюджетом их образовательных организаций.

На протяжении всего фестиваля на сайте популярного детского мультсериала «Смешарики» будет проводиться тестирование уровня финансовой подкованности самых младших школьников.