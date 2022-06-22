На данный момент обязательной маркировке подлежат молочная продукция, упакованная вода, одежда (в том числе из меха и кожи), обувь, парфюмерная продукция, табачные изделия, лекарства, фотоаппараты, автопокрышки и шины. В рамках эксперимента к этим товарам добавили пиво и пивные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), антисептики, велосипеды и кресла-коляски.

Маркировка представляет собой нанесение специального Data Matrix кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. Основная задача системы — повысить уровень безопасности россиян, существенно снизить количество контрафакта и некачественных аналогов. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара.

Любой человек, у которого на смартфоне установлено приложение «Честный знак», сможет проверить легальность товара. Всё, что нужно покупателю — скачать приложение и отсканировать код. То же самое будет делать продавец на кассе, прежде чем отпускать товар. Также покупателю будет доступна информация о продукции: данные о производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и условиях хранения, подробное описание товара.

Также в целях противодействия незаконному обороту алкогольной продукции разработано мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко». Сервис наглядно отображает организации, имеющие лицензию на осуществление розничной торговли алкогольной продукцией на карте и списком.

В случае если организация осуществляет продажу алкогольной продукции без лицензии (ее нет на карте или в списке), продает алкогольную продукцию несовершеннолетним, нарушает время продажи алкогольной продукции или нарушает установленные минимальные цены на алкогольную продукцию, то у граждан есть возможность сообщить об этих правонарушениях прямо в приложении.

Подобные приложения помогут в борьбе с проблемой контрафакта, регулировать продажи, следить за качеством и помочь российскому рынку стать прозрачным.