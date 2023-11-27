Родилась и выросла моя героиня в станице Нестеровская, в семье, где уважали и ценили труд. Отец её был известным в округе человеком, очень редким в те годы специалистом — занимался производством повозок для лошадей. А мать же посвятила себя швейному делу. Будучи младшим ребёнком в семье (их в семье было 5 братьев и шесть сестёр), когда больше всех ей была необходима родительская ласка и забота, она потеряла отца и мать. «Мамы не стало, когда мне было семь лет, — с грустью произносит она, — а отец ушёл из жизни к моему 15-летию».

Вспоминая свои детские годы, Тамара Шадиева рассказывает: «Маму помню плохо, отца — лучше. Воспитание я, скорее, получила от отца. Он был мужественным, строгим, но в то же время справедливым и добрым человеком. Для меня он был ярким примером лучшего отца в мире. Училась я в Нестеровской средней школе № 1. У меня были сильные учителя, которые старались дать мне хорошие знания. Учёба давалась легко, никогда не было проблем с усвоением какого-либо материала. Не помню такого дня, чтобы я пошла в школу неподготовленная. Очень часто бывала в библиотеке, находила что-то новое для себя помимо школьного материала. Уроки всегда делала ночью, когда никто не мешал, любила тишину. Могла сидеть до 2-3 часов ночи, пока не решу задачу или не выучу стихотворение. Я была председателем совета отряда класса, тогда были такие нагрузки, затем председателем совета дружины школы, учебным сектором, то есть за мной закрепляли отстающих детей, чтобы я им помогала. Училась все годы на «отлично». Добиваться поставленной цели — это была моя задача.

Любимыми предметами в школе были русский язык и литература, другие тоже были небезразличны. Имела похвальные грамоты по всем предметам, а в седьмом классе за отличную учебу направили меня в лагерь «Горный воздух» Чеченской Республики. Учителей своих очень любила, каждый из них по-своему был хорошим. По русскому языку и литературе у нас был Силов Иван Степанович. Он умел так преподнести свой предмет, что даже самый слабый ученик не оставался в стороне. До сих пор с теплотой вспоминаю многих своих учителей. Это и Гишкаева Ольга Николаевна — учитель математики, Кавтарашвили Альберт Ибрагимович — учитель истории и обществоведения, Реймер Мария Михайловна — учитель химии, и другие».

Окончив школу, Тамаре нужно было определяться с выбором будущей профессии. Как она признаётся, до девятого класса она хотела стать учительницей, но потом решение своё поменяла, так как больше она тяготела к юриспруденции, мечтая стать следователем. Навстречу своей мечте она и отправляется поступать в Куйбышевский (Самарский) госуниверситет, на юридический факультет. При подаче документов обнаружилось, что не проставлена одна из печатей, ввиду чего пришлось вернуться обратно. Чтобы не терять год, по совету близких она поступает в профтехучилище № 16 в Серноводске, там и стипендия была высокая, плюс ещё год не пришлось терять. В 1986 году Тамара с отличием оканчивает училище. Руководство училища прилагает даже максимум усилий, чтобы она пошла учиться в Волгоградский сельхозинститут, то есть по профилю. Но желания посвятить себя сельскому хозяйству у моей героини не было.

«Ну а дальше так получилось, что я узнала о финансово-экономическом техникуме в городе Владикавказе, тогда это был Орджоникидзе, — говорит она. — Отзывы были очень хорошие об этом техникуме, с сильной учебной базой, он шел на уровне института. Таким образом я и поступила в данный техникум. Помню, по итогам первого семестра начали объявлять отличников на родительском собрании, оказалось, что я единственная отличница во всем техникуме. Учёба давалась легко, по всем текущим предметам и зачетам у меня были оценки «отлично». В учебном заведении у нас бывали разные конкурсы. На одном из них «Лучший знаток государственного бюджета», где я заняла первое место, мне, как лучшему капитану команды бухгалтерского учета, вручили подарок и ещё всю группу мою освободили от зачета по этому предмету. В 1988 году я окончила данный техникум с красным дипломом. Дальше, имея красный диплом на руках, у меня был шанс поступить в экономический вуз с одним профильным экзаменом, который надо было сдать на «отлично», что я и сделала. Через год поступила в Ростовский институт народного хозяйства, на финансово-экономический факультет. После завершения учёбы мне пришлось недолго поработать в Госбанке в Ингушетии, но потом по семейным обстоятельствам, выйдя замуж, ушла в отпуск по уходу за ребенком. На этом моя банковская карьера завершилась. Я сидела дома, занималась домашним хозяйством, воспитывала детей. Муж, Баркинхоев Магомет, работал в «Ингушэнерго», где проработал до последних дней своей жизни. Был очень добрым, честным, отзывчивым человеком. Дал детям прекрасное воспитание. Так случилось, что по воле Всевышнего он рано ушёл от нас, ему было всего лишь 50 лет. На тот момент старшему сыну Тамерлану было 17 лет, а младшему ребёнку — четыре месяца. Я осталась одна с семью детьми, шесть мальчиков и одна девочка».

Годы летят незаметно, после смерти мужа Тамара сумела сохранить семейный очаг. Было ли ей трудно? «Я об этом не задумывалась никогда, — говорит она, — раз Аллахом уготована такая судьба, значит, надо было смириться с этим и делать свое дело, продолжать жить дальше. АльхьамдулиЛлахl, Аллах Всемогущий Милостивый не оставляет своего раба. Воспитывая мальчиков, не скажу, что я была мягкой, учитывала тот факт, что это будущие мужчины, старалась учить их быть богобоязненными, ответственными, серьезными. Учеба, знания для меня были на первом месте. Поэтому я часто ходила в школу к детям, сидела на их уроках. Мне было реально интересно послушать своего ребенка, как он говорит, как рассуждает. Я была также председателем родительского комитета школы, активно участвовала в общественной жизни школы».

В один из дней директор ГБОУ «СОШ № 1 г. Сунжа» Беков Беслан Багаудинович, где учились дети Тамары Шадиевой, предлагает ей вакансию учителя по шахматам.

Недолго думая, она соглашается. Так начинается её трудовая деятельность в школе. «Спустя два года мне добавили уроки физкультуры. В настоящее время преподаю уроки шахмат в 3-4 классах и уроки физкультуры в 8-11-х. Одновременно являюсь классным руководителем 9 «а» класса. Коллектив в нашей школе хороший, отзывчивый, если нужна какая-то помощь в работе, всегда рядом и не отказывают. За что им огромное спасибо. Особенно хочется отметить директора школы Бекова Беслана Багаудиновича, как грамотного и требовательного руководителя, всегда идет навстречу».

Каждому родителю хочется, чтобы его ребёнок был хорошо воспитан, образован и нашёл своё место в жизни. А как этого добиться, каждый решает для себя сам. Кто-то делает ставку на современные методы воспитания, а кто-то доверяет советам старшего поколения. Как же справлялась со всем этим Тамара Магометовна Шадиева?

«Сегодняшнее время — это тяжелое время в том плане, чтобы заинтересовать детей учиться. Интернет — это и благо, и зло. Пользование гаджетами пагубно влияет на развитие детей, — делится моя героиня. — Надо научить их отличать полезную информацию от ненужной. Родители ни в коем случае не должны оставлять свое чадо один на один с мобильным устройством. В семье всегда должно быть живое общение с ними. Если не заложить хороший фундамент при строительстве здания, стоит ли ожидать в итоге качественного дома? Нет, конечно. Так и с детьми.

Как и все нормальные родители, я своих детей очень люблю и в меру балую. Но воспитывала всегда очень строго. Мои сыновья выросли, нашли свою дорогу в жизни. Всегда приучала их к самостоятельности, выбор всегда стоял за ними, а я им давала подсказки о той или иной сфере, о качествах, необходимых в разных отраслях и сферах деятельности. После обсуждений мы приходили к определенному пониманию, что им нужно. Мой старший сын Тамерлан окончил Волгоградский архитектурно-строительный университет. Работает заместителем дежурного помощника начальника учреждения ФКУ-СИЗО 1 ОФСИН РФ по РИ. Второй сын Рамзан окончил школу на «отлично», учился в ВШЭ (Высшая школа экономики) в Москве, но выбрал другой путь — медицину. Обучался у лучших специалистов традиционной и нетрадиционной медицины России, в данное время работает остеопатом, мануальным терапевтом в городе Сунжа.

Третий сын Иса окончил МГЮА имени Кутафина, возглавлял ингушское землячество в своем вузе. В настоящее время является председателем спортивного комитета молодежного совета при Постпредстве РИ в Москве. Он мастер спорта по панкратиону и боевому самбо, многократный победитель турниров по ММА и грепплингу, игрок медийной футбольной лиги, капитан любительской команды «Сантос».

Четвертый сын Муса окончил школу с отличием в 2016 году, после поступил в Финансовый университет при Правительстве РФ в Москве. Будучи студентом, Муса возглавлял ингушское землячество в своем вузе. В 2022 году он с отличием окончил Финансовый университет и поступил в аспирантуру данного вуза. В настоящее время учится на втором курсе.

Пятый сын Ахмед учится в РГУ нефти и газа имени Губкина на третьем курсе, также, как и братья, является председателем представительства РИ от РГУ нефти и газа имени Губкина.

Шестой, самый младший сын Мансур в этом году окончил школу с отличием и поступил в МГУ имени Ломоносова, на механико-математический факультет, учится на первом курсе.

Девочка — Зульфия, она у меня самая младшая, успешно учится в девятом классе ГБОУ «СОШ № 1 г. Сунжа».

А главным же в профессии учителя я считаю умение воспитать в ребенке человеческие качества, чтобы он смог сформироваться как личность. Вот тогда этот ребенок, по воле Всевышнего, найдет свое место в жизни», — подытожила нашу беседу Тамара Магометовна Шадиева.