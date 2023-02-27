Сегодняшний мой рассказ построен на воспоминаниях Хадижат Мальсаговой (Евлоевой), сотрудницы Архивной службы Республики Ингушетия. Эта трогательная история, переданная ей от своей матери, Зины Евлоевой. В настоящее время З. Евлоевой нет в живых.

Так уж повелось, что жизнь любого народа насыщена массой исторических событий: грустных и радостных. Прослеживая судьбу ингушского народа на протяжении многих веков, можно заключить о наличии в ней большей степени не очень светлых дней. По рассказам старших и из письменных источников нам известно о нелёгкой доле ингушей в тот или иной исторический период. Кавказская война, продолжавшаяся более полувека, конечно, не могла не отбросить ингушей, как и другие горские народы, далеко от светлого пути цивилизации. Ещё в прошлом многим приходилось вести борьбу за выживание, заниматься непомерным трудом в надежде дожить до следующего дня. Доведённые до отчаяния, некоторые иногда прибегали к крайним мерам — набегам, чтобы добыть кусок хлеба для своего семейства. Примерно так обстояло дело в случае, о котором пойдёт моё дальнейшее повествование.

Было это во времена царизма. В те годы и произошло то событие, положившее начало семейной истории матери Хадижат — Зины Евлоевой. Тяжёлая участь, нескончаемые хождения по мукам вынудили на этот раз Гойберда Газдиева, жившего в те годы в Чермене, отправиться в соседнюю Грузию в поисках пропитания. Заметив неподалёку стоявший без присмотра запряжённый фаэтон, уставший, проголодавшийся путник решает завладеть им, что он и осуществляет тотчас. Перегнав в Ингушетию своё спасение, он начинает его тщательно осматривать и тут только, внезапно для себя, обнаруживает внутри фаэтона мирно спящего мальчика — грузина восьми-девяти лет, что явилось для Гойберда большим потрясением. В замешательстве, размышляя над случившимся, он приходит к выводу, что не вернёт мальчика обратно, так как дело было уже сделано, и все мосты, как говорится, были сожжены. Отступление грозило смертью, обратной дороги уже не было. И здесь он твёрдо решает усыновить его и сделать из него мусульманина.

«Малыш, проснувшийся среди незнакомых, долго просился домой, к родителям», — рассказывала давно случившуюся историю своего отца Зина Евлоева своей дочери Хадижат. Об этом ей было известно из воспоминаний отца. Постепенно Александр Хабазашвили, так звали в прошлом мальчика, начал приобщаться к новой семье, ему дали ингушское имя — Исмаил. Проходили годы, он свыкся со своей участью. Гойберд Газдиев всячески угождал усыновлённому мальчику, оберегал его. Мальчик быстро выучил ингушский язык, кроме того, начал изучать Коран. Обладая от природы хорошими умственными способностями, учёба — и светская и арабская — давалась ему очень легко. Время потихоньку набирало свой бег. Настал час, когда он должен был создавать свою семью. Ему давно уже по душе была ингушская девушка Калимат Арсамакова, отвечавшая взаимностью. Свадьба не заставила себя долго ждать, они поженились.

«Мама рассказывала, что её родители были очень привязаны друг к другу, — рассказывает Хадижат. — Их в семье было 6 человек. Моя мать, тёти — Совдат, Люба, Тамара и дяди — Муса, Мовли. Люба, Тамара и Мовли умерли в ссылке из-за многих трудностей, с которыми им пришлось столкнуться. Мать не раз вспоминала, что во время гражданской войны её отец сражался вместе со всеми против Деникина, он поддерживал дружеские отношения с Серго Орджоникидзе.

И ещё была очень трогательная история, которая сохранилась в памяти матери, с которой она делилась с нами, уже со своими детьми. Её рассказ...

Бабушка моей матери, будучи грузинкой, вместе со всеми своими родственниками долго искала пропавшего мальчика, не находя никаких известий о нём. По истечении многих лет ей каким-то образом стало известно его местонахождение. Узнав радостную весть, она тотчас приехала в Ингушетию. Отыскав дом дедушки, она стала расспрашивать обо всём. И ей, говорят, показали фотографию отца матери, моего деда, его на тот момент не оказалось дома. Говорят, она сразу признала его, сказав: «Это глаза моего сына»... и заплакала. После некоторого времени возвратился и дед, и состоялась встреча матери с сыном, которую легко себе представить. Наверное, дедушка всё-таки не забывал образ своей матери. Познакомившись с семьёй сына, бабушка моей матери уехала в Грузию, прося сына переехать жить в Грузию, рядом с ней. Но дед, говорят, отказался, так как его многое связывало с Ингушетией. Он уже крепко стоял на этой земле, считая себя больше ингушом.

Приближалась дата, перевернувшая жизнь целого народа. Настал холодный февраль 1944 года. Участь ингушей была предрешена. Как и всех ингушских семей, семью матери ждали впереди многие испытания. Оказавшись вдали от второй уже родины, дед прилагал все силы, чтобы выжить, прокормить свою семью. Постепенно жизнь их стала налаживаться, трудностей стало меньше. Когда начался процесс возвращения ингушского народа на родину, семья матери тоже возвратилась домой, где оказались перед закрытой дверью. Их дом был занят чужими. И им ничего не оставалось, как устроиться в подсобном помещении. Прожив там некоторое время, дед решил поехать в Грузию со своей семьёй. К этому времени матери деда, бабушки моей матери, не было в живых. В Грузии же жила тётя моей матери и другие родственники. Приняв такое решение о переезде, дед отправился жить в Грузию, где их ждал очень тёплый приём. Родственники, жившие там, купили им дом, всю обстановку, во всём им помогали. «Я и мой брат продолжили учёбу в грузинской школе, — вспоминала мать. — Выучили и язык». Место, где они жили, было очень живописным. Мать помнила, как они летом собирали виноград, сушили его и развешивали целыми гроздьями в специальном помещении.

Внезапно случилось то, что нарушило покой в доме матери. Бабушка Калимат попала в аварию, в результате чего слегла в постель. И в один из дней она попросила деда во что бы то ни стало переехать в Ингушетию, боясь, что её семья ассимилируется, если с ней что-то случится. Дед успокоил её, пообещав выполнить её просьбу. Через некоторое время судьбе было угодно вернуть ей здоровье. Прожив в Грузии несколько лет, они взяли курс обратно в Ингушетию. На этот раз их дом был освобождён, в результате чего они смогли поселиться у себя. Так они зажили, жизнь шла своим чередом... Мать создала свою семью, дядя, рассказывала мать, после школы уехал учиться в Грузию, где он и остался жить. После непродолжительной болезни умерла бабушка Калимат, её похоронили на ингушской земле. «Я никогда не видела, чтобы мужчина так сильно переживал утрату близкого человека, — говорила мать. — У отца за считанные дни поседели волосы. До тех пор он отличался крепким здоровьем, но эта утрата сломила его. Он пережил её всего лишь один месяц».

Семейная история, рассказанная Хадижат, могла взволновать любого. Слушая её, возникает много вопросов... размышляешь о судьбах людских, об истории целого поколения. И хочется верить, что больше никогда не наступят чёрные дни, не повторится трагедия в жизни нашего народа.