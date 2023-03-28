Газета «Ингушетия» постоянно знакомит читателей с людьми разных профессий, с настоящими тружениками, которые всю свою жизнь посвятили служению народа. Сегодня с нами сёстры Белхороевы, про которых сказать, что они отстроили всю Назрань и сёла Ингушетии, а также города и населённые пункты бывшей Чечено-Ингушской Республики, будет абсолютной истиной.

В семье Белхороевых было трое детей: две дочери — Маликат и Марем, и сын Иса. Иса был самым младшим, родился в 1950 году в Казахстане. А старшая Маликат родилась в селении Сурхахи, откуда они родом, в 1938 году, ещё до выселения ингушского народа в феврале 1944 года. В 1948 году родилась Марем. Жили они в Карагандинской области, в селении Шакай, затем переехали в Темиртау. Как и все депортированные, испытали все тягости и лишения: и промёрзшие колосья пшеницы собирали на поле, разгребая снег, и в колхозе работали не покладая рук, и голод и холод познали, но не сломились. Однако родители положили на этом своё здоровье. Они часто хворали, так что основные заботы о семье легли на плечи старшей дочери Маликат.

На родину семья вернулась с первыми переселенцами в 1957 году. Здесь они отстроили небольшой скромный дом. Малика росла трудолюбивой девушкой. Она заботливо ухаживала за родителями, в чём ей всегда помогала сестра Марем. Иса выучился, стал военным, служил в Грозном.

После смерти матери Маликат решила выйти на работу в строительное управление, где работали многие её родственники и получали довольно хорошую зарплату. Образования профессионального у неё не было, и она по совету родственников прошла курсы штукатуров в г. Грозном, где проживал брат Иса. Там при профтехучилище она окончила трёхмесячные курсы и вышла на работу.

Свою трудовую деятельность Маликат начала в 1961 году. Первым её строительным объектом была школа № 1 в родном селении Сурхахи, которая функционирует по сей день, что говорит о качественной работе, несмотря на то, что объект был построен за полгода.

Работящая, шустрая девушка сразу же обрела авторитет в бригаде СМУ-11, которым руководил коренной житель Назрани, татарин по национальности Зяудин Шамсутдинов. Через полгода после начала своей трудовой деятельности девушка получила третий разряд маляра-штукатура, что говорило о признании её профессионализма. Но на этом её достижения не остановились. Через полгода она штукатур-маляр четвёртого разряда и к тому же освоила новую специальность — плиточника. Спустя ещё полгода передовичка производства получает пятый разряд штукатура-маляра.

В 1964 году в СМУ-11 в бригаду к сестре поступает на работу, пока в качестве ученицы штукатура-маляра, и младшая сестра Марем. До этого она полгода проработала дояркой на сельской ферме, но старшая сестра переманила её к себе, где и работа интересней, и коллектив хороший, и зарплата достойная, а к трудностям сёстры привыкшие, работы они не боялись. Это на деле уже не первый год показывала Маликат, удивляя коллег своей энергичностью и силой духа.

В 1967 году ушёл из жизни отец девушек. Брат продолжал военную службу в разных гарнизонах. А девушки продолжают работать в своём родном СМУ-11, которое переименовали в ПМК-432 треста «Чечингсельстрой».

В 1973 году Маликат назначают бригадиром отделочников в ПМК-432, а в 1985 году ей присваивают шестой разряд штукатура-маляра — самый высокий разряд строителя. Сестра Марем получает третий разряд штукатура-маляра в 1971 году, а шестой разряд — в 1987 году.

Вот такие хрупкие, на первый взгляд, девушки-красавицы оказались настоящими тружениками на удивление всем. Они не раз становились победителями социалистических соревнований (с 1973 по 1980 г.), получали денежные премии, многочисленные благодарности и грамоты, в том числе и почетные от Президиума Верховного Совета ЧИАССР. В 1992 году Маликат уходит на пенсию. Через пару лет уходит на пенсию и Марем.

В их трудовой копилке немало наград, в том числе и юбилейных медалей, одна из которых, довольно престижная по тем временам, была вручена в 1970 году Малике Белхороевой, к 100-летию вождя В. И. Ленина. А портреты девушек никогда не сходили с Доски почёта управления ПМК-432 и треста «Чечингсельстрой».

Надо ещё отметить, что в 60-х годах многие не были знакомы с новыми на то время строительными отделочными материалами, такими как алебастр, гипс. Ингуши в основном использовали в отделке своих жилищ цемент, известь, глину. Так вот бригада Белхороевых одна из первых освоила технологию работы с этими материалами и успешно применяла их на строительных объектах.

Девушки освоили не только профессии штукатура-маляра и плиточника, но им приходилось быть и монтажниками, и стропальщиками, и каменщиками, класть кирпичную кладку и делать многое другое, когда поджимали сроки сдачи объекта, а людей катастрофически не хватало.

За время своей трудовой деятельности в строительном управлении ПМК-432 сестры Белхороевы принимали участие в строительстве основных объектов социальной сферы в Назрановском, Малгобекском, Сунженском и других районах и городах бывшей Чечено-Ингушской Республики. Среди них школы в трёх вышеперечисленных районах Ингушетии, Дворец культуры в г. Назрани, Дом культуры в селении Насыр-Корт; многоквартирные дома в Назрани и Малгобеке, здание главной почты в Назрани, коровник в с. Нестеровском, училища в Ачхой-Мартане и Серноводске, многоквартирные жилые дома в Серноводске и другие объекты.

Они принимали участие и в строительстве таких крупных производственных объектов, как завод «Электроинструмент» и трикотажная фабрика в Назрани. Как говорится, жили, трудились во благо народа, жизнь прожили не зря и память о себе оставят достойную.

Сегодня сёстры — давно уже пожилые женщины, довольно старенькие, но такие же трудоголики, живут всё в том же старом, но ухоженном отцовском доме. Видимо, так было суждено, что личная жизнь у них не устроилась. Живут они в самом живописном месте — в селении Сурхахи. Двор аккуратный, ухоженный сад, тут же стог заготовленного сена. Перед домом большая поляна, где пасётся их живность — птицы, коровы и бараны.

Бабушки занимаются своим хозяйством, но они не одиноки, живут в окружении и заботе среди многочисленных родственников.

Вспоминают с теплотой своих бывших коллег, начальника ПМК-432 треста «Чечингсельстрой» Сафарбека Дидигова, его преемника Мурада Борова, начальника производственно-технического отдела Ису Нальгиева, прорабов Ису Оздоева, Исмаила Албогачиева, Магомеда Албогачиева, Ису Гойгова, бригадира каменщиков Хож-Ахмеда Дидигова и многих других. Это был очень дружный, сплочённый коллектив, мощные передовые бригады не только в управлении ПМК-432, но и во всем тресте «Чечингсельстрой». И конечно же, вспомнили своих коллег, смежную бригаду сестёр Местоевых — Петимат и Эсет, с которой они вечно состязались в результатах по соцсоревнованиям, перетягивая победу то в одну, то в другую сторону.

Кстати, Петимат Местоева была кавалером ордена Ленина, а её сестра Эсет награждена орденом «Знак Почёта». К сожалению, они обе ушли из жизни, но мы о них обязательно расскажем позже.