«С нейронаукой в XXI веке связывают надежды на понимание природы человеческого сознания, разума и интеллекта. Важнейшая роль в этом будет отводиться физико-математическим подходам к мозгу как сложной системе. Научные школы Центра перспективных междисциплинарных исследований «Идея» направлены на развитие этой области у нас в стране, на последовательное формирование в России сообщества молодых специалистов высокого уровня, на поддержку их профессионального становления с помощью систематического участия в школах и других проектах научного центра «Идея», — подчеркивает научный директор центра, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Тагир Аушев.

В мероприятии принимают участие 40 молодых ученых, выигравших конкурс, из 15-ти ведущих университетов и научных центров России, а также из НИИ Узбекистана. До 24 июля участники будут слушать лекции известных российских и зарубежных экспертов, а также решать исследовательские задачи. Кроме того, в рамках школы в Ингушском государственном университете состоится открытая лекция для всех, кто интересуется нейронауками. Ее проведет российский ученый-нейробиолог, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Анохин.

Школа нейронаук — один из проектов программы «Мозг» Центра перспективных междисциплинарных исследований «Идея». Ежегодная научная школа проводится совместно с Институтом перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова. В прошлом году первая школа прошла в Математическом центре Научно-технологического университета «Сириус» и была посвящена широкому кругу физико-математических подходов в нейронауке.

В основе программы — нейробиология, математика и теоретическая физика интегративной деятельности нейронов и функциональных нейронных сетей. Студентам предстоит изучать такие темы, как «Поведенческая и когнитивная специализация нейронов в мозге животных и человека», «Нейроны мест, целей, времени, объектов и концепций в биологических нейронных сетях», «Обучение и память в биологических и искусственных нейронных системах», «Биология, математика и теоретическая физика феноменов субъективного опыта и сознания».

«В рамках школы нейронаук 2022 года стоит задача разобрать фундаментальную проблему: как отдельные нервные клетки и их сети кодируют когнитивные процессы — мышление и поведение. На лекциях и семинарах школы мы обратимся к новейшим данным о когнитивно специализированных нейронах и сложных нейронных сетях, чтобы разобраться в их происхождении, нейробиологических закономерностях, математических моделях, направлениях перспективных исследований и значении для теории мозга», — отмечает академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова Константин Анохин.

В этом году школа нейронаук пройдет в Ингушетии. Не попавшие в основной список (на конкурс в 2022 году было подано 240 заявок), смогут дистанционно принять участие в открытых лекциях.

Присоединиться к ним можно онлайн на Youtube-канале научного центра «Идея».

Организатор — Центр перспективных междисциплинарных исследований «Идея», некоммерческая организация, ведущая свою деятельность за счет добровольных пожертвований.

Миссия центра — развитие науки и технологий через создание и использование современных инструментов поддержки исследований и разработок.

Одно из направлений научного центра «Идея» — программа «Мозг», цель которой поддержать финансово и организационно перспективные, прорывные высокорискованные исследования в области нейронаук, используя гибкие инструменты финансирования.

Институт перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова создан в 2019 году на базе Центра нейронаук и когнитивных наук МГУ для проведения фундаментальных исследований мозга и когнитивных систем человека и животных, а также для подготовки высококвалифицированных специалистов в области изучения высших функций мозга.