«Кроме представителей власти, на мероприятии собрались представители органов исполнительной власти, члены парламента, общественных организаций, жители города, активисты и волонтеры», — сказал собеседник.

По его словам, митинг в Ингушетии стал акцией, направленной на поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих малого ракетного корабля «Ингушетия», который с первых дней принимает участие в российской спецоперации.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, нужно всячески поддерживать жителей Донбасса.

«Гуманитарной помощью, акциями, флешмобами мы должны показать, что мы поддерживаем и сопереживаем жителям Донецкой Народной Республики, Донбасса. Они на протяжении 8 лет живут в очень сложных условиях, выживают, можно сказать. А они ведь наши люди, и это обязывает нас переживать за их судьбу, принять в ней самое активное участие», — подчеркнул Калиматов.

Участники акции заявили, что поддерживают руководство страны, российских солдат, проходящую специальную военную операцию на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

По их мнению, огромную роль в данной операции играет российский военно-морской флот, который выполняет сразу несколько важных задач в контексте проводимого мероприятия. В первый же день спецоперации корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии, в числе которых малый ракетный корабль под названием «Ингушетия», приняли участие в уничтожении важных объектов ВСУ и националистов практически по всей территории Украины, продемонстрировав подавляющее оперативное и техническое превосходство, что позволило полностью контролировать обстановку в акватории Черного моря.

Напомним, 7 апреля 2014 года в Донецке был создан Верховный Совет, который и провозгласил Донецкую Народную Республику.

Тогда был озвучен Акт о государственной самостоятельности ДНР и принято первое решение ВС республики о проведении референдума о самоопределении 11 мая 2014 года. На него пришли 75 процентов жителей бывшей Донецкой области, из которых почти 90 процентов высказались за свободу и суверенитет Донбасса. С этих пор 7 апреля считается Днем провозглашения Донецкой Народной Республики.

Накануне Ингушетия отправила 20-тонный груз с продуктами для российских солдат, участвующих в спецоперации. Делегация от республики повезла мясо, тушёнку, воду, яблоки, а также средства гигиены. Все продукты местного производства, экологически чистые.

Ранее Ингушетия четыре раза направила гумпомощь беженцам из Донбасса общей массой более 95 тонн. Первый груз был отправлен 9 марта, в состав вошли продукты питания и средства первой необходимости, а последний — 24 марта. Руководством субъекта также был направлен груз со строительными материалами.