По словам министра природных ресурсов и экологии Ахметхана Шадиева, работа по установке контейнеров для раздельного сбора ТКО на сегодня еще не завершена, и тому есть ряд причин.

«Одна из них — это нецелесообразность установки контейнеров при отсутствии специализированной техники у регионального оператора», — сказал Шадиев.

Представители регионального оператора «Экосистема» в свою очередь проинформировали о полной готовности вывоза твердых коммунальных отходов с территорий муниципальных образований при надлежащем оборудовании контейнерных площадок. На данный момент установлено всего 812 контейнеров для раздельного накопления мусора.

В продолжение темы Ахметхан Шадиев доложил, что основным препятствием своевременного оказания услуг региональным оператором является как раз недостаток контейнерных площадок, соответствующих требованиям. Техника регионального оператора рассчитана на загрузку отходов с контейнера в мусоровоз. Между тем в регионе, в основном, вывоз происходит бестарным способом, следовательно, приходится загружать отходы ручным способом.

Для решения этой проблемы в прошлом году в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» республика закупила свыше 2280 контейнеров (при потребности 5022 контейнера) для раздельного накопления отходов. Эта проблема, как подчеркнул министр, будет частично решена после установки контейнеров.

Он также отметил, что работу регионального оператора осложняет и низкий уровень собираемости платежей за оказываемую услугу.

Магомед Евлоев поставил муниципалитетам задачу до 15 августа подготовить площадки. Кроме того, он указал «Экосистеме» на несоблюдение обязательной процедуры внесения данных в государственную информационную систему ЖКХ.

«Эта система предназначена для того, чтобы сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для жителей более понятной, обеспечив простой доступ к информации. Через ГИС ЖКХ они могут взаимодействовать, в том числе, с ресурсоснабжающими организациями, органами власти», — заметил Магомед Евлоев.

Премьер рекомендовал «Экосистеме» внести в ГИС ЖКХ не менее 95% сведений о лицевых счетах абонентов, с которыми заключены договоры.