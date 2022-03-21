На мероприятии присутствовали студенты Ингушского государственного университета, Политехнического колледжа Республики Ингушетия, Назрановского политехнического колледжа, преподаватели, деятели науки и культуры.

Интересный экскурс в историю ингушского народа провела кандидат исторических наук, профессор Ингушского государственного университета Эльза Мужухоева. Она рассказала о важном историческом факте присоединения ингушского народа к Российской империи как для самого народа, так и для всего Кавказа.

«Подписание договора 1770 года сыграло значительную роль в дальнейшем развитии Ингушетии, — отметила она. — Согласно нему ингуши, приравнивались к военно-служивому сословию. А уже год спустя в Ингушетии появились первые отряды милиции. Многие уроженцы Ингушетии впоследствии стали офицерами и генералами царской армии».

Джамбулат Майсигов, сотрудник Архивной службы Республики Ингушетия, рассказал присутствующим о военной элите ингушского народа. Темой изучения георгиевских офицеров российской императорской армии он занимается многие годы. «Из числа ингушей — 10 человек были награждены золотым Георгиевским оружием, — отметил он, — два человека — Золотым оружием...»

Среди полных георгиевских кавалеров первый ингуш, получивший Георгиевский крест, — подполковник Мочко Бейсарович (по паспорту Сергей Федорович) Базоркин; второй — полковник Касым Гайриевич Долгиев; третий — генерал-майор Сосланбек Сосаркиевич Бекбузаров, который прошел путь от простого солдата до генерала, командира крупного воинского соединения; четвёртый — поручик Хаджи-Мурат Керимович Богатырев.

В дополнение Майсигов сказал, что «Сосланбек Бекбузаров вошёл в число 1080 человек, участников Первой мировой войны, которые были награждены и золотым Георгиевским оружием, и орденом Святого Георгия IV степени. А Асламбек Маматиев получил полный бант и золотое Георгиевское оружие — что само по себе чрезвычайно редкое награждение, и в царской армии за всё время существования этой награды таковых было не более 500 человек».

«Меня очень глубоко тронула судьба легендарной личности — Эльберта Нальгиева, — говорит Зейнеп Дзарахова, — когда ещё работала над книгами «Россия — Ингушетия. 250 лет» и «Россия — Ингушетия вместе сквозь века». Это была незаурядная личность. Я стала глубже изучать его биографию и открыла для себя человека не только мужественного, но и глубоко порядочного, благородного, мудрого и интеллигентного. Он был не только талантливым боевым генералом, но и дипломатом, важным государственным деятелем. Участвовал в дипломатических миссиях в мусульманских странах, был руководителем делегаций. В годы всероссийской переписи населения являлся ответственным за это важное государственное событие по югу России.

Он как никто другой понимал, что будущее народа стоит за образованием, и внёс большой вклад в открытие одной из школ в селении Сурхахи.

Вся его жизнь служила примером для соотечественников, которые старались равняться на него, желали получить из его уст высокую оценку. Его глубоко уважали и ценили представители других народов, в нем они видели человека мира, просвещённого, мудрого, человека государственного мышления. И даже тот факт, что спустя столетие он остаётся признанным авторитетом среди народа и других национальностей, говорит о величии и масштабности этой личности».

В свою очередь Залина Долакова, заведующая научно-просветительским отделом Мемориала памяти и славы, отметила, что это одно из очередных мероприятий, проходящих в учреждении, целью которого является рассказать подрастающему поколению о достойных сынах ингушского народа, покрывших себя доблестной славой в истории России.

Студенты, преподаватели и присутствующие высказали слова благодарности организаторам этой интересной встречи, и отметили, что подобные мероприятия о героическом и славном прошлом нашего народа не могут оставить никого равнодушным.

«Они заставляют задуматься над тем, какой нелегкий и тернистый путь прошел наш народ, чтобы сегодня их потомки могли двигаться по пути созидания, — сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Назрановский политехнический колледж» Ася Парчиева. — На образе Эльберта Нальгиева и его семьи нужно воспитывать мужество и честность, чувство патриотизма и глубокой порядочности. Когда нужны народу, они были в числе первых, когда Отчизне — шли вперёд не задумываясь, отстаивая честь офицера и честь своего народа».

В рамках презентации прошла также выставка, на которой были представлены материалы — журналы, статьи, документы, фотоматериалы, рассказывающие о жизни, деятельности и о военном пути Эльберта Нальгиева.

Эльберт Асмарзиевич Нальгиев — генерал-майор Российской императорской армии, кавалер золотого Георгиевского оружия; участник Русско-японской войны 1904-1905 гг.; участник Первой мировой войны 1914-1918 гг., один из самых известных генералов Российской императорской армии из ингушей. «Боевого и мудрого генерала Эльберта Асмарзиевича Нальгиева должна помнить вся Россия!» — сказал в одном из интервью генерал-майор в отставке И. Даниленко.