Отмечается, что в церемонии приняли участие министр образования и науки республики Эсет Бокова, ветераны педагогического труда, участники «Движения первых», руководители и педагоги образовательных организаций, студенты.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, в своем приветственном слове Бокова отметила высокую значимость профессии педагога и обратилась к участникам церемонии со словами благодарности: «Работа учителя — очень важный, ответственный и непростой труд. Очень приятно, что руководством страны и нашей республики уделяется системе образования пристальное внимание. Спасибо вам за вашу работу, уважаемые коллеги, за стремление к совершенству и желание делиться своими знаниями с подрастающим поколением. Поздравляю вас с заслуженными наградами и желаю успехов в вашей благородной миссии, пусть работа всегда радует, а ученики отвечают благодарностью».

По словам Эсет Боковой, в Год педагога и наставника учреждена «Почётная грамота» Минобрнауки Ингушетии, к которой были представлены более 200 педагогических работников.

Педагоги региона принимали участие в мероприятиях всероссийского и регионального уровней. Так, учитель биологии лицея № 1 г. Магаса Зина Костоева стала победителем в номинации межрегионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», а в финале конкурса «Флагманы образования» республику представили педагоги Ингушетии: методист по английскому языку Института повышения квалификации работников образования региона Фарида Гелисханова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 2 г. Малгобека Мадина Евлоева, учитель обществознания школы № 4 с. п. Экажево Хеди Точиева.

Главным событием церемонии стало вручение государственных наград. Почетными грамотами Министерства образования и науки Ингушетии отметили педагогов среднего профессионального, общего среднего, дошкольного и дополнительного образования.

Напомним, что в Год педагога и наставника в регионе проведено более 30 мероприятий всероссийского и республиканского уровней.

«Год педагога и наставника создал еще больше условий для профессионального роста и развития. Учителям предоставлялись различные возможности: мастер-классы, лекции, обучение, корпоративное обучение, повышение квалификации и т. д. Мы думаем, что эта практика и дальше будет распространяться. И наши учителя смогут не только на курсах повышения квалификации в уже привычных университетах и институтах получать профессиональное сопровождение, но и в других организациях», — отметила Эсет Бокова.

Процесс образования — это не что-то статичное, это непрерывное и изменчивое движение. Изменяется и развивается общество, а вслед за ним наполняется и совершенствуется педагогика. Для продолжения успешной учительской работы, адаптированной под новые условия, прежде всего необходимо уделять внимание профессиональной компетентности педагогов и наставников. На это и направлен широкий круг мероприятий нацпроекта «Образование». Во главу угла ставится повышение квалификации учителей, получение ими необходимой методической поддержки и навыков использования инновационного технического сопровождения. Именно об этом говорили участники мероприятия в Назрани, подводя итоги Года педагога и наставника.