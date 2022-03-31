В своем выступлении глава ООП Хади Оздоева подчеркнула, что основная цель союза — это координация действий членских организаций по защите социально-трудовых прав и интересов работников.

Также была отмечена необходимость и значимость решений трехсторонних комиссий для качественного регулирования социально-трудовых отношений.

«Государственные структуры должны содействовать укреплению и развитию социального партнерства. Решения трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений должны стать обязательными к выполнению для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии документов, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения», — заметила она.

В этой связи докладчик выразила благодарность руководству республики за принятие эффективных мер по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, поскольку Совет профобъединения держит под особым контролем вопрос своевременных выплат заработной платы работникам всех сфер деятельности.

«Основная часть этой задолженности приходилась на коллектив предприятия «Автотранс» республики, остальная часть — на сотрудников ПУЖКХ, Минвтодора, водоканала. В результате принятых решений задолженность по зарплате сведена на ноль», — проинформировала Оздоева.

Также организован молодежный совет союза ООП, который работает совместно с комитетом по делам молодежи. Он будет проводить информационную политику для членов профсоюза региона, так как многие работающие граждане не знают о своих правах и привилегиях.

Среди проблемных вопросов профобъединения было озвучено отсутствие регионального «Дома профсоюзов».

Кроме того, Оздоева попросила депутатов оказать содействие в увеличении профсоюзного членства в Ингушетии.

Рассуждая о перспективах, докладчик сообщила, что в текущем году профобъединение планирует обеспечить членов профсоюза республики санаторно-курортным лечением в профильных курортах России со скидкой 20%-30%.

Оздоева выразила надежду на полноценное взаимодействие с Народным собранием для повышения профсоюзного движения и увеличения профсоюзного членства в республике.

Заслушав представленную информацию, парламентарии утвердили соответствующее постановление и приняли к сведению отчет о деятельности республиканского профсоюза.