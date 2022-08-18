Данные проекты направлены на создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы, на модернизацию промышленности, разработку и внедрение перспективных технологий во всех отраслях промышленности, а также на реализацию комплекса мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, сохранение и увеличение рабочих мест, рост доходов и совершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере.

«Для перехода к «Зеленой экономике» Ингушетия обладает водными и лесными ресурсами, присутствует биоразнообразие флоры и фауны, которая не тронута хозяйственной деятельностью. В этих условиях развитие современного направления является актуальным и отражается в общей политике республики. Необходимо обеспечить внедрение наилучших экологических технологий в производственных процессах и в сфере услуг, оказать активное содействие компаниям, сформировать и укрепить в обществе поведенческую модель, основанную на соблюдении принципов устойчивого развития», — сказал спикер.

По мнению Тумгоева, для устойчивого и безопасного функционирования указанного направления огромное значение для республики имеет энергетическая обеспеченность собственными генерирующими мощностями. Решение этой проблемы является особенно актуальным в связи с реализацией в республике крупных инвестиционных проектов по созданию кластеров промышленного и инновационного развития.

Ранее в ходе расширенного заседания местного парламента по вопросам реализации федерального партийного проекта «Зеленая экономика» депутат Госдумы РФ Бекхан Барахоев сообщал, что в регионе планируют построить полигон ТКО с современными объектами утилизации мусора.

По данным парламентария, регионального координатора партийного проекта «Зеленая экономика», в Ингушетии создаются условия для модернизации инфраструктуры ЖКХ, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Планируется строительство полигона твердых коммунальных отходов с объектами обработки и утилизации отходов. Строительство объекта намечено до конца 2024 года.

В марте текущего года на бюро Высшего совета партии «Единая Россия» было принято решение о запуске нового федерального партийного проекта «Зелёная экономика». Цель данного проекта — реализация положений Народной программы «Единой России» в части защиты национальных интересов.