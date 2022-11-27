Психология

Как бороться со злостью в интернете

В Магасе прошел психологический треннинг с блогерами по вопросу «хейта» в соцсетях

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В Магасе в региональной студии Insight People известный в регионе психолог, психотерапевт, биоэнерготерапевт Ахмед Цечоев провел с блогерами тренинг по вопросу «Как реагировать на хейт в соцсетях», сообщил газете «Ингушетия» руководитель Insight People в Магасе Рашид Хамхоев.

«Травля в интернете сегодня распространенное явление, и часто подобная критика бывает неоправданной, люди «от делать нечего» просто критикуют людей, которые что-то делают. Да, иногда бывает, что блогер делают некий позорящий себя и свой народ контент, и критика тут необходимо, но, благо, у нас такого нет, и мы стараемся не допускать такого», — сказал Рашид Хамхоев.

В ходе треннинга психолог рассказал как уже популярным, так и начинающим блогерам, что хейтеры — чаще всего не очень счастливые люди.

«Между тобой и «хейтером» есть посредник. Им выступает интернет. Не нужно это забывать и справляться становится морально гораздо проще. У человека, на которого направлен хейт, должно быть терпение, чтобы этот поток агрессии не пропустить в себя», — сказал Ахмед Цечоев.

Как отметил руководитель студии, также в ближайшее время планируется провести подобную встречу с богословом, который расскажет региональным блогерам, как в рамках религии Ислам вести себя в соцсетях.

«Сегодня нашему народу немного не подходит тот контент, который, к примеру, приемлем другим народам. Поэтому сегодня надо вести совю деятельность в соцсетях в рамках Ислама, а также ингушского «яхь, эхь, эздел», — добавил Рашид Хамхоев.

Insight People — продюсерский центр, который помогает творческим людям по всей России раскрыть свой талант и монетизировать его. Проект охватил уже более 50 городов по всей России. В Ингушетии студия заработала в июле 2022 года, и уже насчитывает в своем составе порядка 17 региональных блогеров.

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