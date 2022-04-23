Пожары могут возникать по разным причинам, если заранее не соорудить препятствия, способные локализовать очаг возгорания, из-за большой скорости распространения огня, последствия могут быть печальными. Одним из основных требований обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в пожароопасный период является опашка вокруг границ населенных пунктов на границе с лесными участками.

Для проведения опашки используют бульдозеры и тракторы, оснащенные плугами и фрезами, которые переворачивают и крошат почву. Если на территории, по которой пройдет техника, растут отдельные деревья и кустарники, они подлежат вырубке. Такие меры вполне результативны в случае возникновения возгораний.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в связи с пожароопасным периодом и для выявления несанкционированных палов, контроля за лесопожарной обстановкой начальник отдела надзорной деятельности по городу Малгобек и Малгобекскому району Ахмед Котиев совместно с главой администрации сельского поселения Пседах определили места, где есть угрозы возникновения пожаров и необходимо провести опашку.

«В результате опашки образуется минерализованная полоса, которая препятствует распространению огня. Минерализованная полоса сможет сдержать распространение огня до прибытия сил осуществляющих тушение пожаров», — отметил Котиев.

Также стоит отметить, что практически ежедневно специалисты пожарного надзора проводят разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Жителям разъясняют, что сухостой сжигать, запрещено законодательно и за это грозит административная ответственность.