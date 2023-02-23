Память

Чтобы помнить — как это было

В Назрановском аграрном техникуме имени Идриса Зязикова провели мероприятие памяти жертв депортации

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Проходят годы. Далеко позади остаются многие события, связанные с судьбой как отдельного человека, так и целого поколения. Но человеческая память в считанные секунды способна воспроизводить мельчайшие детали из прошлых лет. В современном мире носителями информации ушедших времен являются старики, чьи рассказы передаются молодому поколению.

Трагической датой в жизни ингушского народа является 23 февраля 1944 года, когда все население и стар, и млад, вынуждено было покинуть родные места, и отправиться в чужие края, где впереди их ждали тяжелые времена.

Чтобы вспомнить это время, как все происходило, а также почтить память тех из них, кто не смог вернуться на родину, остался похороненным на чужбине, в актовом зале Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова собрались студенты, преподаватели и гости.

Литературно-театрализованная композиция, подготовленная студентами-экономистами, очень впечатлила и расстрогала всех присутствовавших в зале. Очевидец тех страшных дней, Идрис Мухтарович Плиев, рассказал студентам о том времени, об испытаниях, с которыми приходилось сталкиваться.

В память о погибших в годы депортации, было прочитано ду1а. Дала къахетам болба байначарна! Далла гешт долда!

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