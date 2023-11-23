В дискуссиях приняли участие зампред профильного комитета Бадрудин Олигов, депутаты Народного собрания республики, уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев, представители филиала государственного фонда «Защитники Отечества», Социального фонда РФ по РИ, регионального ДОСААФ, профильных министерств и ведомств.

Отмечается, что спикер заседания Беслан Горчханов напомнил присутствующим о том, что поддержка участников СВО, ветеранов, членов их семей, оказание им всесторонней помощи в получении всех полагающихся мер поддержки является важнейшим направлением деятельности всех органов власти. Олигов подчеркнул, что, несмотря на проводимую в данном направлении работу, депутатам поступает множество обращений, связанных с оказанием помощи обсуждаемой категории лиц.

В свою очередь заместитель руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Адам Наурузов предоставил информацию о реализованных в республике мерах социальной и правовой поддержки участников СВО и их семей. В частности, он сообщил, что за полгода существования фонда рассмотрено более 120 обращений, большая часть которых касалась юридического оформления документов на получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, прохождения реабилитации, санаторно-курортного лечения, получения льгот на оплату ЖКХ. Наурузов напомнил, что первоочередная задача фонда — оказание содействия в получении соответствующих выплат и компенсаций.

Касаясь совместной деятельности в данном направлении, уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев отметил, что специалистами аппарата УПЧ в республике совместно с сотрудниками фонда проводятся приемы, а также мероприятия по организации правового просвещения участников СВО и членов их семей.

Акцентируя внимание участников круглого стола на социальной адаптации обсуждаемой категории лиц, замминистра труда, занятости и социального обеспечения региона Беслан Оздоев отметил, что его ведомством ведется сводный реестр семей участников специальной военной операции, в который включено 295 семей. Эта работа проводится в соответствии с Указом Главы Республики Ингушетия от 1 ноября 2022 года № 206 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, поступивших на военную службу по контракту, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации».

Также в соответствии с этим документом участникам СВО и их семьям предоставляются меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, в трудоустройстве, признании безработным с выплатой пособия по безработице членам семей участников СВО, в получении путевок для организации отдыха и оздоровления детей, а также оказании бесплатной юридической помощи. Кроме того, единовременную материальную помощь получили 59 семей мобилизованных граждан, а в 2023 году — 98 семей участников СВО.

В рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта из числа малоимущих граждан в 2022-2023 годах оказана единовременная материальная помощь 12 семьям участников СВО на общую сумму 800 тысяч рублей.

Что касается медицинской помощи, то было отмечено, что региональным Минздравом организовано проведение диспансеризации и профилактических осмотров, оказание медицинской помощи вне очереди, в том числе при стационарном лечении, организация перевода в федеральные медицинские организации и центры для продолжения лечения в них при необходимости, направление на санаторно-курортное лечение, своевременное оказание психолого-психиатрической помощи. Кроме того, созданы механизмы обратной связи с отдельными категориями граждан, их родственниками и близкими.

Минобрнауки республики отчиталось о том, что более 160 детей участников СВО зачислены в дошкольные организации и образовательные учреждения региона. Более 600 обучающихся обеспечены бесплатным питанием. Также продолжается работа по содействию в трудоустройстве в образовательные организации членов семей участников СВО.

«Со своей стороны мы приняли меры для назначения участникам СВО соответствующих пособий и в приобретении технических средств реабилитации», — подчеркнул представитель регионального отделения Социального фонда России.

В рамках заседания состоялась живая дискуссия, сообщила пресс-служба парламента Ингушетии. Народные избранники поинтересовались ходом продвижения очереди на получение жилья детьми-сиротами. Они акцентировали внимание участников совещания на вносимых депутатами изменениях в региональный закон «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Напомним, изменения касаются предоставления преимущественного права на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, участвовавших в специальной военной операции на территории Украины, перед другими лицами данной категории.

В завершение руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат НС РИ Магомед Дарсигов отметил, что в приемной партии проводится большая работа по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей с участием депутатов всех уровней. Вместе с тем он заметил важность разъяснительной работы среди данной категории лиц и объединение усилий для оказания им помощи.

«Призываю вас направить в профильный комитет свои предложения по совершенствованию законодательных мер, направленных на оказание поддержки участникам СВО и членам их семей», — подытожил работу круглого стола Беслан Горчханов.