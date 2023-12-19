Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, данная линия тянется по территории, предназначенной для сельскохозяйственного использования.

Особо отмечается, что стихийно, самостоятельно убирать деревья и кустарники под линиями электропередач категорически нельзя. Это может повлечь за собой тяжелые последствия. Во-первых, требуется согласование со снабжающей организацией. Во-вторых, нужно обладать особыми навыками для валки ветвистых, больных или сухих растений. В-третьих, требуется специальная техника и инвентарь для безопасного распила и уборки фрагментов деревьев.

Для успешного проведения вышеописанных работ прежде всего предполагаются подготовительные мероприятия перед формированием просеки под ЛЭП. Территория для начала очищается от сухостоя, веток, заражённых, сгоревших растений. Мусор собирается и транспортируется к месту сжигания, а пригодные для последующего использования стволы складываются у дороги. Подготавливаются подъездные пути для обеспечения транспортной доступности, необходимой для использования спецтехники.

«Целью данной работы является обеспечение надлежащего функционирования электроснабжения в сельской местности, а также предотвращение возможных аварийных ситуаций и повреждений оборудования», — рассказали представители местной администрации.

По их словам, проведение данной работы является важным этапом для обеспечения бесперебойного электроснабжения и поддержания безопасности населения.

Действительно, корчевка проводится для предупреждения случаев прерывания электроснабжения потребителей электроэнергии от падения растительности на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. Кроме того, данные работы осуществляются во избежание возможных трагических последствий — при обрыве линий электропередачи существует большая вероятность поражения электрическим током проходящего рядом человека.

В общем, кустарники и деревья, находящиеся вблизи линии электропередач, имеют потенциальную опасность для электрической инфраструктуры, особенно в случае непредвиденных стихийных бедствий или неправильного обращения с ними.