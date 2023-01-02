В Гражданскую войну, когда три села — Инарки, Пседах и Сагопши, стали непреодолимой преградой на пути наступающих частей Добровольческой армии Деникина, погибли в жестокой схватке с врагом дед Беслана — Виси и брат деда — Идиг. Когда началась Великая Отечественная война, из двух домов Хасиевых — трое мужчин ушли на фронт: Малай и Увейс Висиевичи и Али Идигович. Из них после окончания войны вернулся живым только отец Беслана — Малай, офицер-кавалерист Увейс и его двоюродный брат — Али, пропали без вести и родным ничего неизвестно об их судьбе. Те же события, о которых пойдет речь ниже, были пережиты им самим в юношеском возрасте, когда ему, как и многим его сверстникам, довелось непосредственно участвовать в боях, защищая родное селение от наступающего врага.

Беслан Хасиев: «Когда война вплотную подошла к нашему селению, а это было в начале осени 1942 года, я был 16-летним юношей. Мой отец Малай и дядя Увейс, как и многие инаркинцы, были на фронте, и я был за старшего в доме. Мы жили на западной окраине селения, где располагался один из опорных пунктов наших войск. Все постройки нашего большого двора Хасиевых использовались для военных нужд, в одном из домов находился штаб, в другом — лазарет. Я хорошо помню, как раненых доставляли с передовой к нам во двор и здесь уже распределяли их по степени ранения, легкораненых лечили на месте, тяжелых везли дальше — в тыл. Чуть выше нашего двора начиналась линия обороны, тянувшаяся до границы с Кабардой.

Все населенные пункты ингушей прифронтовой зоны были активно задействованы в обороне и заняты войсками Красной армии, которым местное население оказывало всяческую помощь. Люди делились с солдатами последним куском хлеба, трудились на строительстве линии обороны и защищали свои населенные пункты с оружием в руках.

Когда враг начал обстреливать селение из артиллерийских орудий и минометов, мне, как и моим сверстникам, довелось принимать участие в боях. Дело в том, что еще ранее все юноши инаркинцы допризывного возраста, от 14-ти до 17-ти лет, а некоторые и моложе, были привлечены для оказания помощи войскам. Нам приходилось выполнять различную работу и поручения: подносить снаряды к артиллерийским орудиям, доставлять на передовую боеприпасы и пищу для солдат, помогать при транспортировке раненых, разгрузке и погрузке военных грузов и т. д. Но мы, мальчишки, рвались в бой и были несказанно рады, когда нас обучили стрельбе из минометов и позволили на деле показать свою отвагу в схватке с врагом. Надо сказать, что стрельба из миномета для нас оказалась делом не хитрым и вскоре мы уже «лупили» по заданному квадрату не хуже опытных бойцов. Со мною были мои сверстники односельчане — Яндиев Абдулхамид, Картоев Али, Мамилов Башир, чеченец Энгиноев из села Пседах и другие.

Помню, как на окраину нашего селения прорвался немецкий танк, однако он не успел, и сделать выстрела, как группа бойцов и мы, мальчишки, не отстававшие от них, бросились по склону в его сторону. Через минуту танк уже горел в овраге.

Во многих дворах на окраине Инарков стояли артиллерийские орудия, из которых велся огонь по наступающему противнику. Стояли они и в нашем дворе и во дворах наших соседей. Эти дворы были буквально перепаханы немецкими снарядами, враг пытался подавить огонь нашей артиллерии. Оставаться в селении под сильным артобстрелом более было не возможным и жители, в основном женщины, старики и дети, нашли временный приют в близлежащем лесу. На окраине Инарков многие дома были разобраны солдатами «на дрова» — люди жертвовали для армии всем, в том числе и собственным кровом.

Здесь шли тяжелые бои, вспоминая которые, мне, человеку преклонных лет, многое повидавшему и пережившему, до сих пор удивительно, как мы тогда выстояли, настолько был силен натиск врага. Более того, я убежден, что, если бы немецко-фашистским войскам всюду оказывалось такое сопротивление, какое они встретили здесь, они бы никогда не дошли до Кавказа и до Малгобека».