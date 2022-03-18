Будучи подростком, он получил серьёзную травму глаза и к своему несчастью попал к некомпетентному врачу, который к тому же проводил медицинские процедуры без обезболивания. Боль была такая невыносимая, что мальчик дал себе слово — стать врачом и сделать всё, чтобы в его практике подобные случаи никогда бы не имели места. С того дня он целенаправленно стал готовить себя к самой что ни на есть гуманной профессии, и самой что ни на есть светлой её отрасли — офтальмологии.

Родом Яхья Хаджибикарович Вышегуров из селения Насыр-Корт. Родился он в 1953 году в большой семье Хаджибикара и Губати Вышегуровых, которые воспитывали своих десятерых детей в лучших традициях ингушского народа, где уважение к старшим, трудолюбие и добросовестное отношение к своим обязанностям было составляющим.

Дети помогали дома по хозяйству, успевали хорошо учиться и принимали активное участие в общественной жизни школы. Все они выросли достойными людьми, получили высшее образование, стали медицинскими работниками, юристами, экономистами, преподавателями, среди которых доктор, академик медицинских наук и доктор экономических наук.

Окончив с отличием общеобразовательную школу, Яхья Хаджибикарович поступает на лечебный факультет Кубанского медицинского института имени Красной Армии. Он становится лучшим студентом института, участвует в общественной жизни учебного заведения, исполняя обязанности заместителя председателя профсоюза института.

Помимо этого, он является членом спортивного комитета института, занимается боксом, борьбой, лёгкой атлетикой, успешно представляет Кубанский мединститут на разного рода спортивных мероприятиях города, области и за её пределами.

После окончания вуза он возвращается в родной город, где с 1980 по 1988 год работает врачом-офтальмологом в Назрановской районной поликлинике Чечено-Ингушской АССР.

С 1988 по 1990 год проходит клиническую ординатуру на кафедре глазных болезней 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института имени Н. И. Пирогова, ныне Российского государственного медицинского университета.

Карьера в столице имела хорошее начало. Яхья Вышегуров всегда вспоминает одного из первых своих серьёзных пациентов, ветерана Великой Отечественной войны, который пришёл к нему с тяжёлой формой катаракты, практически слепой, и с отягчающими сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность и два перенесённых инфаркта.

На свой страх и риск он взялся за лечение и вернул ему зрение, благодаря чему ветеран прожил зрячим ещё пятнадцать лет, никогда не забывая поздравить с праздниками своего спасителя и оставаясь до конца жизни ему благодарным. Потом таких пациентов в жизни нашего врача-академика будет ещё много, но, как говорится, первый положительный опыт всегда оставляет в памяти самые яркие впечатления.

Он мог остаться в столице и продолжить свою работу, имея прекрасные шансы для карьерного роста. Но главное желание Вышегурова было помогать представителям своего народа, своим родным и близким. И он возвращается домой.

С 1991 по 1993 г. работает заведующим офтальмологическим отделением Ингушской республиканской клинической больницы. С 1993 по 1994 год — главный врач Назрановской районной поликлиники. С 1994 по 1996 год — главный врач Ингушской республиканской станции переливания крови. С 1996 года по август 2000 года — заведующий офтальмологическим отделением Ингушской республиканской клинической больницы.

В марте 2000 года он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Профилактика лазерной трабекулпластики при открытоугольной глаукоме» на кафедре глазных болезней Ростовского государственного медицинского университета. В этом же году на съезде офтальмологов России он избирается членом правления Общества офтальмологов России.

Но судьба случайно (хотя ничего случайного в жизни не бывает) сводит его во время короткой командировки в столицу с бывшим сокурсником по ординатуре, который пригласил его на работу в столицу, с дальнейшими планами защитить докторскую. Так, с сентября 2000 года по декабрь 2002 года он становится ассистентом кафедры глазных болезней Российского государственного медицинского университета (ФУВ РГМУ). С декабря 2002 года по 2007 год он уже доцент этой кафедры. В 2007 году становится профессором кафедры.

На кафедре Яхья Вышегуров, помимо лекционных занятий со студентами, проводил семинары по воспалительной патологии глаза, курировал работу с ординаторами, деятельность шестого отделения Офтальмологической клинической больницы и, помимо своей научной работы, вёл активно хирургическую и консультативную работу.

Яхья Вышегуров — автор более 40 научных публикаций, одного изобретения, трех патентов и одной монографии. Уровень профессиональной компетенции и опыт в подготовке квалифицированных кадров позволили ему быть научным руководителем трёх кандидатских диссертаций.

В 2008 году Вышегуров защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Кишечный эндотоксин как универсальный фактор патогенеза эндогенной воспалительной патологии глаза и антиэндотоксиновое направление ее лечения», утверждена на ученом совете РГМУ.

Результаты диссертационной работы докладывались на Всероссийском симпозиуме «Эндотоксикоз: природа, диагностика, принципы коррекции» (Волгоград, 2005).

Апробация диссертации проведена на заседаниях ученого совета Института общей и клинической патологии КДО РАЕН, на совместных заседаниях сотрудников кафедры глазных болезней ФУВ РГМУ и Института общей и клинической патологии КДО РАЕН.

С августа 2012 года Яхья Хаджибикарович работает в клинике профессора М. Ю. Яковлева и в поликлинике № 176 (ГП 134 филиал № 4). Занимает должность заведующего медицинской статистики поликлиники, а с января 2013 года — должность заведующего филиалом № 3 ГП № 134.

Посвятив себя однажды служению народу, он с достоинством несёт взятое на себя обязательство, берёт на себя ответственность за самое прекрасное, что есть у человека — за здоровое зрение.

Мы отобрали несколько отзывов от благодарных пациентов, доступных на сайтах медицинских учреждений, сказанных в адрес Вышегурова.

Так, Архип из Москвы пишет: «Был на приёме у Вышегурова насчет недоразвития зрительных нервов. Яхья Хаджибикарович, что бы мы делали без вас!!!»

Григорий: «Яхья Хаджибикарович смог понять мою хворь, понятно растолковал про нужные анализы. Премного благодарен. Рекомендую всем!»

Анна: «Огромное спасибо Я. Вышегурову! Прежде чем попали к нему, ребенку лечили увеит девять месяцев — кортикостероидами. Выйти в ремиссию не могли. Долечились до серых дисков — почти до глаукомы. Были у многих врачей — везде одно и то же. Доктор вылечил иммуномодуляторами и противовирусными за 2,5 недели!»

Василий: «Хочу сказать огромное спасибо этому врачу за глаза моей мамы (ветеран ВОВ). Внимательное и добросовестное отношение к людям, обратившимся к нему за лечением».

Света: «Очень рекомендую — профессионал и внимательный человек. Сразу видно, занимается любимым делом. Выслушал, осмотрел и дал чёткие рекомендации. Никакого ощущения дискомфорта или напряжения на приёме».

Олег: «Понравилось, что не было навязывания новомодных услуг. Грамотно расставил акценты на важных моментах».

Семья: «Врач нашей семье весьма приглянулся, сильно бдительный, мастерский. Дал большое количество профессиональных советов. Буду предлагать всем своим родственникам этого человека с золотыми руками».

Евгения: «Попала к нему в тяжелом состоянии после трех лет издевательства над моими глазами. Во всем мире это заболевание лечится кортикостероидами. А по факту людей просто лишают зрения этими страшными препаратами. Три года на лошадиных дозах преднизолона сделали свое черное дело, и к Вышегурову я попала уже почти слепая. Я хочу сказать, что он не просто офтальмолог, он доктор с большой буквы. И человек. Пусть мое лечение еще продолжается, но я безмерно ему благодарна, потому что я вижу!»

Не меньше благодарных отзывов в адрес доктора Вышегурова и в родной Ингушетии, где он с 2019 года занимается частной практикой. Так вот, на одном из сайтов социальных сетей мы нашли вот такую запись: «После операции на глаз нашему больному стало хуже. Зрение не только ухудшилось, к тому же измучила нарастающая боль в глазу. В течение шести-семи месяцев врачи и местные, и из соседних регионов на находили причину такого состояния. Нам порекомендовали ехать в столицу. Но в последний день кто-то из родственников вспомнил доктора и академика медицинских наук Вышегурова с многолетним опытом работы в московских клиниках, который, к счастью жителей Ингушетии, занимается с 2019 года частной врачебной практикой в республике. Причину доктор установил быстро. Как оказалось, во время операции ему оставили нитку, от которой пошёл процесс нагноения. Отсюда и не перестающие боли. Облегчение наступило сразу, а через пару недель зрение пошло на улучшение».

Заслуги врача-офтальмолога Яхьи Вышегурова отмечены орденом Гиппократа; он также в списке лучших медицинских работников России; награждён медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией». Но самое главная его награда — это благодарность пациентов и благородное потомство, которое с достоинством продолжает дело своего отца. Пятеро из восьмерых детей Яхьи Вышегурова занимаются врачеванием и оказанием медицинской помощи больным. Один сын избрал не менее заслуживающий уважения и почитания путь богослова. Есть в семье свой экономист и филолог.

Сегодня Яхья Вышегуров продолжает трудиться на ниве здравоохранения, показывая профессионализм и умение приходить на помощь людям. Глядя на него, ещё раз убеждаешься в той истине, что в эту одну из самых благородных профессий на земле можно приходить только по призванию, с огромным желанием помогать сохранить здоровье людям, ибо врач — это даже не профессия, а образ жизни, от которого зависит достойная человеческая жизнь в правильном её понимании. Ведь не просто так сказал в своё время мудрец Абу Али ибн Сина: «Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва».