Думается, что будет правильным отдать дань уважения людям, кто стоял у истоков образования судебной системы. И одним из них был первый Председатель Ингушского Областного суда, известный революционный деятель Юсуп Тохович Албогачиев.

О нём в 1987 году написал журналист Б. Чахкиев в общенациональной газете «Сердало», выходившей тогда исключительно на ингушском языке, в переводе журналиста С. Шадиева.

Юсуп Тохович Албогачиев — первый председатель Областного суда Ингушской Автономной области

Родился Юсуп Албогачиев в селении Экажево, в семье известных мастеров кузнецкого ремесла, где работал и маленький Юсуп помогая старшим братьям и отцу. В мастерскую часто заходили люди не только по надобности, но и поговорить о жизни, событиях, о политике и многом другом. Одним из таких гостей как-то оказался Шам Алиханов, человек образованный, предприимчивый и дальнозоркий, хорошо знающий секреты кузнечного и токарного ремесла. Завидя любознательного мальчика, он предложил его отправить в ремесленное училище в Тифлисе (Тбилиси). Отец прислушался к его мнению, и для начала устроил сына в единственную в Ингушетии Начальную школу при Крепости. После окончания школы в 1902 году он уехал учиться в Тифлис. Здесь в постоянных беседах со своим опекуном Шами Алихановым, о жизни, и социальном положении обездоленной массы населения, росло и его политическое сознание. К тому же это было время революционных потрясений. В Санкт-Петербурге массовое выступление мирного населения против власти закончилось расстрелом, оно вошло в историю как «Кровавое воскресенье». А следом в Грузии состоялась первая рабочая стачка Закавказского вагоноремонтного завода, в которой участвовали Шама Алиханов и учащиеся ремесленного училища, в том числе и 17-летний Юсуп Албогачиев. В этом же году он вступает в ряды большевистской партии (партбилет № 0054649), и с этих пор считает своим священным долгом служению светлому будущему народа. С 1908 года по отношению к Албогачиеву, активному участнику революционных волнений, начинается преследование, и он вынужден постоянно менять место жительства и работы. Он живет то в Тбилиси, то на Донбассе, в Днепропетровске, в Керчи, в Грозном, в Баку, или прячется у себя в горах. Но где бы он не был, ведёт среди населения свою агитационно-просветительскую работу и принимает участие в забастовках и стачках. В 1916 году ему чудом удаётся избежать ареста за участие в забастовке в Баку, тогда же были арестованы его близкие соратники.

В феврале 1917 года Албогачиев срочно возвращается на родину, в Ингушетию. Под руководством С. М. Кирова он включается в революционную борьбу. В 1919-1920 годах устанавливает связь с подпольным Кавказским комитетом и переправляет на родину деньги, оружие, продовольствие и революционную литературу.

С установлением большевистской власти на Кавказе он трудится на различных постах партийной и советской работы. В 1920 году его назначают председателем Ингушского ревкома, затем ответственным секретарём Назрановского окружкома ВКП(б), председателем Владикавказского окружного исполкома.

В 1924 году он утверждён председателем Ингушского областного суда.

Ибрагим Товсиевич Колоев — председатель областного суда Ингушского (1931-1934 гг.)

В 1931 году на должность председателя Ингушского областного суда был утверждён Ибрагим Товсиевич Колоев. О нём вышла статья в республиканской газете «Ингушетия» под авторством его внучки, доктора исторических наук Зейнеп Дзараховой.

Запись о его назначении в личном деле Ибрагима Колоева за подписью «И. о. зав. отделом кадров НКЮ (Народного комиссариата юстиции) Фрейдсон. ЦК ВКП(б) от 6 сентября 1931 г.» /Учётная карточка Ибрагима Колоева находится в архиве ЦК КПСС; № партбилета — № 2577008/.

Рабочий кабинет Ибрагима Колоева находился на улице Черноглаза во Владикавказе. (фотография сделана в его рабочем кабинете).

Ибрагим Колоев родился в 1892 году в селении Цорой-юрт (ныне с. Донгорон Пригородного района). Он рано остался без родителей, но старший сводный брат Эльберд, проявлял о нём отеческую заботу. Он и передал Ибрагиму единственное место в школу, которое давали на село по жребию, счастливым обладателем которого стал Эльберд Колоев. Что школа в нескольких километрах, мальчика не смущало. Он с радостью проделывал путь туда и обратно с селения Цорой-юрт в селение Крепость. Помимо этого, он хорошо читал Коран, получил начальное духовное образование.

Ибрагим был очень коммуникабельным человеком. У него много было друзей разных национальностей. Он ценил в людях порядочность, честность, благородство.

После учёбы в Санкт-Петербурге, куда его отправил Эльберд Колоев, Ибрагим вернулся на родину и окунулся в бурную революционную деятельность. В 1918 году он познакомился с Серго Орджоникидзе и С. М. Кировым, видными политическими деятелями на Северном Кавказе.

Трудовая биография из личного Листка по учету кадров Колоева И. Т. //ГАРФ. Ф. А-353, оп. 4. д. 202, л.: В 1918 году — председатель ревкома Камбилеевских объединенных хуторов; в 1920-21 гг. — секретарь ревкома с. Ангушт Хамхинского общества; в 1921-1922 гг. — военком с. Ангушт; в 1922-1923 гг. — продналоговый инспектор финотдела во Владикавказе; в 1923-1924 гг. — председатель сельхозтоварищества Камбилеевских объединённых хуторов; в 1924-1925 гг. — секретарь сельского совета Камбилеевских объединенных хуторов. В 1925 году прошёл курс политической подготовки при ЦК ВКП(б) в г. Москве. В 1926-1929 гг. — секретарь райкома ВКП(б) в селах Пседах, Ачалуки и Базоркино. В 1929-1930 гг. — заместитель председателя Ингушского Кустпромсоюза

В 1931 году Ибрагим Товсиевич Колоев был утвержден председателем Ингушского областного суда. 15 января 1934 года ВЦИК издал декрет об объединении Чеченской и Ингушской автономных областей и образовании Чечено-Ингушской автономной области. После присоединения Ингушетии к Чечне Ибрагим Колоев стал одним из первых народных судей Назрановского района и проработал в этой должности с 1934 по1941 гг.

В 1941-1944 гг. он работал секретарём парторганизации в Галашкинском и Пригородном районах. О том, что народ собираются депортировать, узнал ночью, перед высылкой, но поверить в это не мог: «Этого не допустят», — повторял он. Но допустили.

Он не пережил такого предательства. Ушёл из жизни 16 мая 1946 года. До последнего часа писал письма Сталину, верил, что о чудовищном преступлении он не осведомлён...