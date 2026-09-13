Победителей «Диктанта Победы» чествовали в Ингушетии 

Как отметили участники мероприятия, «Диктант Победы» — это не только проверка знаний, но и возможность вновь обратиться к прошлому, вспомнить события и имена, которые должны сохраниться в народной памяти.

Символичность церемонии придало ее проведения в школе. Именно здесь формируется отношение к истории, знания превращаются в личное осмысление, а память о прошлом становится частью мировоззрения нового поколения.

В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета партийного проекта «Историческая память» Юлия Чернышова, секретарь местного отделения ЕР Юсуп Богатырев, депутат регионального парламента Мадина Богатырева и кандидаты в депутаты Народного собрания республики VIII созыва Магомед Муружев, Ваха Кастоев, Магомед Местоев.

Обращаясь к победителям, участники встречи подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи молодому поколению достоверных знаний о Великой Отечественной войне. Победа в таком диктанте не просто результат в бланке с ответами. Это подтверждение того, что история остается живой, пока ее знают, помнят и о ней говорят.

Напомним, Международная историко-просветительской акция «Диктант Победы» в апреле ткущего года прошла в 8 раз и объединила более 2,8 млн участников из всех регионов России и 77 зарубежных стран.