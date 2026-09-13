Глава Ингушетии поручил учесть нештатные ситуации при подготовке к зиме 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, муниципалитеты совместно с Ростехнадзором проводят выездные проверки готовности объектов теплоснабжения. В рамках подготовки выполняются работы на котельных и в многоквартирных домах, готовятся водопроводные сети, снегоуборочная техника и запасы соляно-песчаной смеси.

Ресурсоснабжающие организации занимаются подготовкой газопроводных, водопроводных и электрических сетей. Особое внимание уделяется устойчивости работы объектов и готовности аварийных служб.

Согласно утвержденному плану, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны завершить подготовку не позднее 15 октября, муниципальные образования 15 ноября.

Все муниципальные котельные республики работают на природном газе. Для оперативного реагирования на возможные аварии теплоснабжающие организации предусмотрели дополнительные договоренности по поставке СУГ.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что подготовка к зиме должна вестись заранее и с персональной ответственностью всех участников.

«Для жителей нашей республики отопительный сезон начинается не с отчетов о готовности, а с момента, когда в домах должно быть тепло. Поэтому все работы необходимо завершить в установленные сроки, проверить готовность каждого объекта и заранее предусмотреть действия на случай нештатных ситуаций. Важно учесть все недостатки, выявленные в прошлом году, и в первую очередь устранить их, чтобы подобные ситуации не повторялись», — подчеркнул Глава Ингушетии.