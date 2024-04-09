Премьер-министр Михаил Мишустин отметил эффективную работу Махмуд-Али Калиматова

«Вы в полной мере обладаете качествами высокоэффективного и успешного руководителя, способного контролировать ситуацию, действовать оперативно, достигать необходимого результата», — говорится в поздравлении.

Премьер отметил, что опыт, знания, энергия и целеустремленность Главы направлены на решение масштабных задач, которые стоят перед регионом.

«Здесь создаются благоприятные условия для притока инвестиций, ведется активная работа по развитию экономики, транспортной и туристической инфраструктуры, здравоохранения и образования. Важно, что особое внимание вы уделяете сохранению культурного наследия и уникальных природных территорий Ингушетии. И продолжаете делать все необходимое, чтобы людям в регионе было комфортно жить, учиться и работать», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он пожелал Махмуд-Али Калиматову новых успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.