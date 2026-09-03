Пенсионеру из Назрани незаконно урезали пенсию на 10 тысяч рублей 

Установлено, что мужчина является получателем страховой пенсии по старости, размер которой на 31 декабря 2025 года превышал 29 тыс. рублей. Однако в октябре прошлого года выплаты были необоснованно урезаны сразу на 10 тыс. рублей.

Основанием для столь значительного снижения послужили сомнения в подлинности сведений о заработке заявителя в период с 1975 по 1979 год, которые не нашли подтверждения.

Посчитав решение о снижении пенсии незаконным, прокуратура обратилась в Магасский районный суд с требованием обязать СФР восстановить выплаты в прежнем объеме и компенсировать удержанную сумму. В настоящее время иск находится на стадии рассмотрения.